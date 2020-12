"Customer Week 2020" : Total Guinée à l'écoute de ses clients…

CONAKRY-Lancée ce lundi 07 décembre 2020, par la compagnie des Hydrocarbures Total Guinée, la 2ème édition de la semaine client "Customer Week 2020" se poursuit à Conakry. Du 7 au 11 décembre 2020, tout le personnel de Total Guinée et personnel des stations -services consacrent tout leur temps et leur énergie à rencontrer leurs clients afin de les écouter pour mieux comprendre leurs difficultés, leurs attentes vis-à-vis de la société en termes de produits, de services et de solutions.

Pour la journée de ce mercredi 9 décembre 2020, Total Guinée a rencontré les clients des stations-services au Centre de Formation Bellevue. Au cours de cette rencontre, le Directeur Général de Total Guinée a expliqué le motif de cette cérémonie.

« Nous avons invité un panel de clients qui visitent tous les jours nos stations-services. Ils étaient accompagnés des gérants qui sont des responsables stations-service. Ainsi nous avons pu échanger avec eux sur leur satisfaction, sur nos offres, sur les services qu’on propose, sur la différenciation qu’on essaye de mettre en place. Bref tout ce qu’on fait pour la marque Total, pour la satisfaction du client, les écouter et avoir leurs retours sur ce qu’ils apprécient et ce qu’ils imaginent comme points d’amélioration, comme les nouvelles offres que nous pourrions mettre en place. Notre volonté, c’est d’avoir non seulement les clients d’un côté mais qu’ils soient accompagnés par tous les travailleurs de Total Guinée : non pas uniquement ceux qui travaillent dans la direction commerciale, la direction du réseau, mais aussi des collaborateurs qui viennent de la direction financière, de la direction des ressources humaines, de la direction exploitation. Bref tout le monde est concerné par le client au sein de Total Guinée. Cette culture client est très importante pour nous. Tout le monde doit l’avoir à tout moment dans l’année », a expliqué Nicolas LISIECKI.

A date, Total Guinée livre presque 200 stations-services à travers le pays avec 135 stations qui portent la marque Total. A travers cette implantation significative, Total Guinée se fixe comme objectif de se rapprocher au mieux de ses clients.

« Notre priorité c’est de faire en sorte que nos clients se sentent plus que des clients, que ce sont des partenaires parce que nous cherchons à les accompagner dans leur vie quotidienne. Donc, nous essayons d’avoir les stations au plus proche de leur besoin. Cette année nous avons eu l’occasion de créer 10 nouvelles stations, cinq (5) à Conakry et cinq (5) à l’intérieur du pays. L’objectif, c’est d’amener l’énergie au plus près des populations. Là où les populations doivent faire beaucoup de kilomètres pour aller dans une station, demain ce sera plus facile pour eux parce que nous aurons des stations à proximité. L’autre objectif, c’est de les accueillir avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de respect et de leur proposer des offres auxquelles ils ne pensent nécessairement pas mais qui sont présentes. Les stations Total ne sont pas uniquement du carburant, nous avons aussi des huiles moteurs, des baies de graissages ainsi des boutiques où on peut acheter des choses et puis aussi des services comme Orange Money, des transferts et des paiements d’abonnement », a fait savoir le Directeur Général de Total Guinée.

Au-delà de l’amélioration de la qualité des services de ses produits afin de satisfaire sa clientèle, Total Guinée travaille dur également sur la responsabilité sociétale. Le bureau des gérants et Total Guinée ont profité de cette rencontre pour faire la remise de deux chèques de 40 millions gnf et 20 millions gnf respectivement comme dons à l’école sur les îles de Loos. Ces montants serviront au financement de la construction d’une école sur l’ile.

« Aujourd’hui nous avons eu le plaisir de remettre une donation pour construire une école, sur les Îles de Loos en tout à 60 millions de Gnf qui vont permettre à cette école d’être équipée et aux enfants qui y habitent de pouvoir aller à l’école tous les jours avec des infrastructures de qualité et sans devoir faire les 8 km qu’ils doivent faire aujourd’hui pour aller à l’école », a annoncé Nicolas LISIECKI.

Pour Total Guinée : Le Client est notre Priorité !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023