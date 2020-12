Coupe des Nations d’Afrique de Basketball U18 : la Fédération Guinéenne reçoit un soutien financier d’UMS

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations de Basketball U18, United Mining Supply (UMS) a pu accompagner l’équipe guinéenne dans la préparation de la compétition internationale grâce à un financement à la hauteur de 50 millions GNF. En effet, les basketteurs Guinéens ont pu prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Caire (Égypte) du 1 au 10 décembre 2020.

Le don à la Fédération Guinéenne de Basketball répond à un besoin de financement accentué par le contexte sanitaire. La compétition a heureusement permis à l’équipe de bénéficier d’une exposition nationale et internationale, avec des retombées économiques, sociales et médiatiques.

L’équipe des moins de 18 ans avait déjà fait ses preuves l’an passé en terminant 4ème de la Coupe d’Afrique au Cap Vert. Cette année, bien que la course de la Guinée se soit arrêtée dimanche 6 décembre, la sélection peut être fière de son parcours dans le tournoi qu'elle n'avait plus disputé depuis 2006 - en dépit de son bilan de 1-2 contre le Sénégal. « L’énergie et la persévérance déployées à la fois contre l'Égypte, 5 fois titrée que contre le Mali, champion en titre, ne peut que susciter l'admiration et c’est la promesse de succès futurs. », a déclaré Fadi Wazni, Président Directeur Général d’UMS.

UMS finance de manière régulière des projets sportifs dans le cadre de la promotion de valeurs telles que le dynamisme, la cohésion sociale, le leadership et l’excellence. Concentrée principalement sur le football et le basketball, l’entreprise soutient l’équipe nationale de basket des moins de 18 ans depuis trois ans. « Nous souhaitons apporter un soutien continu à la jeunesse guinéenne en permettant le déploiement de leurs capacités et en aidant le basket à surpasser la période délicate que traverse le sport dans le pays. » a soutenu M. Wazni.