Violences en Guinée: "la communauté peulh paye le plus lourd tribut"(coordination hâli poular)

CONAKRY-Dans une déclaration lue ce mercredi 9 décembre 2020, la Coordination Nationale des "Fulbhes et Haali Poular" de Guinée a haussé le ton contre les exactions qui s'abattent sur des citoyens guinéens depuis plus d'un an. Dans cette note parvenue à notre réaction, cette coordination annonce des actions. Merci de lire ci-dessous ladite déclaration.

"Le double scrutin législatif et constitutionnel du 22 Mars, suivi de l'élection présidentielle du 18 Octobre 2020 ont été émaillés d'incidents qui ont profondément affecté le tissu social. La Guinée en sort meurtrie, déchirée et traumatisée.

Il ne fait aucun doute que notre pays fait aujourd'hui face à une crise politique et sociale sans précédent. Cette crise prend une allure exponentielle aux conséquences imprévisibles.

C'est pour cette raison, du reste bien justifiée que la CNFHPG, conformément à ses convictions et à sa vocation de promotrice de la paix, de la concorde et du vivre ensemble, a estimé utile, après de larges concertations, de prendre ses responsabilités et répondre à une raison historique à travers la présente Déclaration.

L'impact de cette crise touche certes toutes les composantes sociales de la nation.

Mais il importe de reconnaître en toute objectivité et sans démagogie que la communauté peulh est celle qui paye le plus lourd tribut. Celui-ci a dépassé aujourd'hui le seuil du tolérable. Une rétrospective des violences qui s'abattent sur cette communauté fait frémir mêmes les âmes réputées les moins sensibles :

1.-Plusieurs centaines de jeunes peulhs, dont des adolescents arrêtés souvent à domicile ou kidnappés la nuit, croupissent dans les prisons dans des conditions indescriptibles ;

2.-Des dizaines de blessés, dont la majorité par balle, sont encore dans les hôpitaux ;

3.-Les forces de sécurité entrent par effraction dans les domiciles privés, cassent les magasins de vente, renversent des marmites, détruisent des véhicules et des motos (ou s'en accaparent), des télévisions, défoncent des armoires, violent des femmes et des filles, emportent argent et bijoux, ordinateurs, téléphones, habits, riz, sucre, huile etc.…

4.-Depuis 2010, plus de 1000 opérateurs économiques, notamment des commerçants, ont subi des pertes par destruction et incendie de leurs magasins dépassant 200 milliards de francs guinéens. Ils n'ont jamais été indemnisés, malgré l'engagement pris par l'État guinéen ;

5.-Les éleveurs continuent à égrener la perte de centaines de leurs troupeaux par braquage ou massacre, notamment en Haute Guinée et en Guinée forestière dans une atmosphère de désintérêt total de l’Etat ;

6.-Les boulangers, souvent victimes d'attaques dans la zone de Conakry et ses environs, travaillent dans des conditions d'insécurité totale en dépit des appels lancés par leur syndicat ;

7.-Des opérateurs économiques voient leurs contrats résiliés et leurs baux annulés sans possibilités de recours ;

8.-Des domiciles de nos sages et personnalités religieuses de référence ont été arrosés de gaz lacrymogène ;

9.-L'incarcération de figures majeures de l'Opposition et de la Société Civile exacerbe la polarisation et la persécution ;

10.-Les frontières entre la Guinée et les pays voisins dont le Sénégal, la Guinée Bissau et la Sierra Leone restent toujours fermées ; ceci impacte négativement le secteur du transport et l'économie dans son ensemble.

L'impasse actuelle constitue une vive préoccupation pour la CNFHPG. L'on ne doit pas tuer, arrêter, harceler, détruire les biens pour des raisons liées à des convictions politiques ou à une appartenance ethnique. Le caractère communautaire de la dernière campagne électorale a déteint négativement sur les principes d'équité et de démocratie. La CNFHPG et le citoyen tout court auraient souhaité avoir une autre image de la Guinée.

Aussi importe-t-il de préciser que c'est moins une victimisation, encore moins la peur des mains assassines ou de cette situation de déliquescence et de terreur, qu'un un cri de cœur. Il s'agit d'un appel, mieux, d'un rappel afin de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences de la dérive actuelle. A ce jour, aucun des bourreaux et autres coupables n'ont été interpelés.

La CNFHPG déplore et condamne l'assassinat récent d'un policier à Wanindara (Ratoma). Toutefois importe-t-il de souligner que toutes les victimes, civils ou agents de défense et de sécurité, ont droit à la justice. L'on doit s'émouvoir pour tous les morts.

Elle déplore et condamne tout autant le drame actuel qui prévaut à Wanindara, assiégé par les FDS qui arbitrairement arrêtent, terrorisent et vandalisent les populations martyrs de cette localité.

La CNFPG invite le Gouvernement à plus de retenue. Le culte de l'impunité prédispose à la dictature et à l'arbitraire. L'unité nationale passe par la réconciliation. La réconciliation nécessite le pardon. Mais il n'y aura pas de pardon si l'on occulte la vérité et la justice. Il faut que les guinéens refusent de se laisser manipuler et osent se débarrasser de l'hypocrisie et de la culpabilité.

Dans un État de droit, la justice est indépendante, impersonnelle et égale pour tous. Et il n'y a pas de nation forte sans unité nationale réellement exprimée.

La CNFHPG lance un appel solennel au Président de la République, a plus de magnanimité et de retenue face à cette descente aux enfers, en autorisant :

La libération sans condition des personnalités politiques de l'opposition et de la Société Civile ainsi que les citoyens arrêtés à l'effet des dernières élections ; -L'assistance aux blessés et le dédommagement des victimes de destructions ou de perte de leurs biens ; -Le réexamen des contrats de bail emphytéotiques annulés et/ou résiliés au détriment des opérateurs économiques ; -L'organisation de larges concertations pour le retour de la paix, gage d'unité et d'entente.

En définitive et dans tous les cas, devant l'histoire et les hommes, chacun sera comptable de ses actes.

Les guinéens doivent s'accepter, se pardonner et faire l'effort nécessaire pour se débarrasser de l'ethnocentrisme et du repli identitaire pour se donner la main avec franchise afin de sortir de cette situation tragique et bâtir une Guinée unie et prospère dans l'équité. La CNFHGP figurera, Incha’Allah, au premier rang parmi les bâtisseurs de cette Guinée-là.

A cet effet, la CNFHPG lance un appel solennel et pressant à toutes les populations guinéennes de l’intérieur comme de l’extérieur, de toutes obédience religieuse et politique de consacrer les journées du Jeudi 10 Décembre, Vendredi 11,Samedi 12 et Dimanche 13 décembre 2020 à des journées de jeun, de prières , de sacrifices et de recueillement pour le repos de l’âme de tous les disparus, la guérison de tous les blesses et le rétablissement de toutes les victimes de violences de tous genres dans leurs droits et le tout en vue d’une Réconciliation Nationale intégrale de toutes les Communautés guinéennes.

Puisse la Guinée, notre patrie, sortir enfin de l'ornière par un effort conjugué de toutes ses filles et de tous ses fils, sous l'égide et la clairvoyance du tout puissant Allah, le très miséricordieux.

AMEN !

Conakry, le 8 Décembre 2020

Le Président

Elhadj Ousmane Fatako Baldé