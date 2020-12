Siguirini : une manifestation annoncée contre une société minière…

SIGUIRI-Les nefs s'échauffent dans la localité de Tomba-Köbila, un district de la commune rurale Siguirini située à 165 km de Siguiri ! Les habitants de ce district sont en colère contre la Société minière de Dinguiraye (SMD). Ils menacent de descendre dans la rue. Les populations de cette bourgade, impactée par les activités de la SMD, se sentent oubliées.

«Si la société ne veut pas que les femmes partent dans leur mine, elle doit envoyer les minerais sur notre bowal. Si elle ne veut pas que les jeunes aillent dans ses zones d'exploitation, elle doit recruter nos enfants, si la société ne veut pas de manifestations, que Tomba-Köbila bénéficie cette année des fournitures scolaires qu'elle donne chaque année à la communauté.

Tomba-Köbila doit bénéficier aussi des recrutements. Donc la délégation vient vous avertir. Les autorités communales de Siguirini, allez y transmettre nos messages aux responsables de la société SMD, et s'ils ne font rien, en ce moment nous allons manifester et vous ne direz pas qu'on ne vous a pas respectés », a averti le président du district de Tomba-Köbila, ce mardi 08 décembre 2020 lors d'une rencontre avec les autorités locales de Siguirini.

Le responsable des relations communautaires de la SMD qui a été interrogé sur ces menaces a déclaré qu'elles ne sont pas fondées.

« On n'a pas commencé à distribuer les kits sanitaires ou scolaires. C'est un programme qui commence en janvier 2021. On a un plan de recrutement, parce que certains districts sont plus impactés que d'autres tels que Lero. Les journaliers doivent s'adresser aux chefs secteurs et districts, mais c'est la commune qui insiste à ce qu'on centralise tout à leur niveau», a expliqué M. Yaghouba Doumbouya.

La tension est toujours latente. Malgré les interventions des autorités communales de Siguirini, les citoyens de Tomba-Köbila restent campés sur leur décision de manifester si leurs exigences n'est pas respectées.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com