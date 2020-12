Le préfet Lamarana Diallo précise : "Rien n’a été détourné à Dinguiraye…"

DINGUIRAYE-Accusé de détournement d’un montant de 12 milliards Gnf alloué au Fond pour le développement local (Fodel), le préfet de Dinguiraye a apporté des précisions sur cette affaire. Le commandant Mamadou Lamarana Diallo que nous avons interrogé, a réfuté les accusations de détournement portées à son encontre. Très serein, le premier responsable de la préfecture de Dinguiraye défie quiconque qui peut apporter la preuve que l'argent du FODEL a été détourné. Selon lui, les 12 milliards GNF qui font polémiques sont encore logés dans une banque dans les comptes de la préfecture à Faranah.

« Ils ont dit que l’argent a été détourné, mais après vérification, ils ont trouvé que rien n’a été détourné. Le problème c‘est qu’ils avaient l’habitude de travailler avec la SMB. Presque les 80% des citoyens du centre sont des entrepreneurs. Et on leur donnait les marchés de gré à gré. Certains marchés, ils les réalisent, d’autres ils ne respectaient pas leurs engagements. D’autres le faisaient en complicité avec certains travailleurs de la SMB. On finance les marchés mais y a rien n'est visible sur le terrain.

Maintenant avec l’arrivée du président Alpha Condé, il a créé le FODEL dans le but d’accompagner les collectivités pour lutter contre le chômage pour que les jeunes et les femmes parviennent à monter des projets qui leur permettent de créer des activités génératrices de revenu. Donc au lieu que l’argent ne soit donné aux entrepreneurs locaux, ils ont ouvert un compte bancaire. C’est la SMB même qui a ouvert ce compte en accord avec le ministère des mines, mais à la banque centrale. Le montant de l’année a été viré à la Banque centrale qui a un guichet à la BICIGUI à Faranah. Et l’argent est logé dans un compte de cette banque. Personne n’a la possibilité de toucher à ce montant.

Maintenant on a installé le FODEL, mais cela a retardé un peu à cause du coronavirus parce qu'à un moment donné, les banques ne travaillaient pas à Conakry. C’est resté au ralenti là-bas et, entretemps, il y a eu les élections et les gens étaient occupés à ça aussi. Maintenant, les anciens entrepreneurs, ont dit à certains jeunes d’ici que les 12 milliards que la SMB a virés ont été détournés. Alors qu’ils ne sont pas bien informés.

Or, le circuit bancaire en Guinée ce n’est pas facile, parce que pour décaisser l’argent, il fallait d’abord mettre le FODEL en place. Après, tenir la session budgétaire avec les membres conjoints du comité de FODEL. C’est après cette session qu’on procède au virement de ce montant dans les différents comptes des communes parce que c’est les receveurs de commune qui gèrent et c’est ce qui n’a pas été encore fait.

Ils ont fabriqué des choses pour dire que l’argent a été détourné en complicité avec l’autorité préfectorale. Après vérification, parce nous nous sommes référés à la banque, le vendredi passé, la Banque centrale nous a envoyés une copie. On leur a montré le relevé du compte. Ils ont dit que c’est de la magouille et que ce n’est pas vrai. Je dis alors à ceux qui revendiquent, bien que nous n'ayons jamais détourné cet argent, de désigner deux personnes parmi eux, plus un maire et la gendarmerie ou la police, on va leur donner les moyens, ils vont aller vérifier à la banque de Faranah pour voir si réellement l’argent est dans le compte. Si vous trouvez que l’argent y est, alors vous allez comprendre que ce n’est pas de notre volonté.

Mais ça aussi, ils n’ont pas accepté. Ils disent qu’ils vont manifester. On les avait sensibilisés et ils avaient renoncé à la marche. Sauf que mardi matin, j’ai vu un groupe de personnes organiser cette marche. Et ce sont les entrepreneurs ce n’est pas tout le monde. Car, le marché est ouvert et la ville fonctionne sans aucun problème. Mais ils ont été aussitôt dispersés.

Ils n’ont qu’à vous montrer un document où le préfet a signé pour sortir l’argent. Quel détournement, peut-on faire alors qu'on n’a pas la main mise sur cet argent. Une autorité peut-elle détourner 12 milliards en Guinée, à l’heure-là ? Où est-ce qu’il pourra enlever ça ? Les gens là rêvent mêmes, ils ne savent même pas ce qu’ils racontent (…) Au départ tout le monde les accompagnait dans leur réclamation, mais avec l’évolution des choses, certains se sont rendus compte qu’il y a des non-dits dans leur démarche. Maintenant, le calme est revenu car les gens qui manifestaient se sont enfuis dans la nature», a expliqué le préfet commandant Mamadou Lamarana Diallo.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com