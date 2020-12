Investiture d'Alpha Condé : Quels sont les Chefs d'Etats annoncés ? (exclusif)

CONAKRY-La cérémonie d'investiture du Président Alpha Condé prévue le 15 décembre 2020, connaîtra la présence de nombreux Chefs d'Etats et représentants de gouvernements étrangers, a appris Africaguinee.com.

Déclaré élu pour un troisième mandat avec 59.50% des voix à l'issue de l'élection présidentielle du 18 octobre, Alpha Condé, 82 ans, au pouvoir en Guinée depuis 2010, prêtera serment dans six jours, pour un nouveau mandat de six ans. A cette occasion un aréopage de Chefs d'Etats, notamment africains, sont attendus à Conakry.

À ce jour, onze (11) chefs d’Etat sont annoncés, a-t-on appris auprès de sources proche du ministère guinéen des Affaires Etrangères. Il s'agit de Julius Maada Bio de la Sierra Leone, Nana Akufo Addo du Ghana, d'Idriss Déby Itno du Tchad, Faure Gnasimgbé du Togo, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Georges Wéah du Libéria, Bah Ndaw du Mali, Dénis Sassou-Nguesso du Congo Brazzaville, Félix Tshisekedi de la RDC, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina, Hage Geingob Namibie.

Le 1er vice-président du Zimbabwé, les Premiers Ministres du Gabon, de Djibouti, d'Ouganda, deux ministres conseillers Sud-africains sont aussi annoncés à Conakry.

La France sera représentée par Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, tandis que la Turquie d'Erdogan sera représentée par son Ministre des Affaires Étrangères (Turquie), a-t-on appris auprès de sources dignes de foi.

La liste n’est pas encore close, précise notre informateur, mais chez les voisins directs de la Guinée on note déjà pour l'instant des absences de taille. Le Sénégalais Maky Sall, le Bissau-guinéen, Sissoko Umballo, ne sont pas encore sur la liste des Chefs d'Etat attendus. Au sein de l'espace CEDEAO, les présidents Issoufou du Niger, Buhari du Nigeria, qui ont blamé à maintes reprises le troisième mandat, ne sont pas non plus sur la liste.

Affaire à suivre…

Africaguinee.com