Guinée: La SOBRAGUI et la GIZ s’impliquent dans la lutte contre la Covid-19…

CONAKRY-La Société de Brasserie de Guinée (SORAGUI) en collaboration avec l'Agence de la Coopération Allemande (GIZ) joue sa partition dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus. Ce mardi 8 décembre 2020, ces deux structures ont offert un important lot d'équipements sanitaires aux personnels de la SOBRAGUI et aux citoyens de la commune de Matam. La cérémonie de remise qui a eu lieu au siège de la SOBRAGUI, dans le quartier éponyme a connu la présence de responsables de la SOBRAGUI, de la GIZ, les deux donatrices, mais aussi de l'ANSS (Agence nationale de sécurité sanitaire) représenté par son Directeur en charge de la Communication.

Ce don qui vient à point nommé est composé, entre autres, du gel hydroalcoolique, du savon, des masques et des kits de lavages des mains. Il va contribuer efficacement à la lutte contre l'épidémie de la Covid-19. Les généreux donateurs ont mis à profit cette cérémonie pour procéder en même temps, à la remise des attestations aux participants de la formation organisée par la GIZ dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en Guinée. Dans son discours, le directeur général de la SOBRAGUI a expliqué les raisons qui ont poussé sa société à faire appel à la GIZ dans ce projet.

« C’est un projet qui nous tient à cœur. On a débuté au mois de juin dernier. Nous nous sommes associés avec la GIZ qui nous fournissait l’expertise en formation. Parce que pour combattre la COVID-19, nous ne sommes pas spécialisés. Ils ont élargi le projet à la commune de Matam avec notre aide pour qu’un maximum de personnes profite de ces formations et de ces équipements nécessaires à la lutte contre la Covid-19. Tels que des masques, du gel que nous avons fabriqués nous-mêmes avec les intrants qui nous ont été fournis par la GIZ », a expliqué Guy Lucloux.

L’accomplissement de ce projet procure au Directeur général de la SOBRAGUI une grande satisfaction, qu'il n'a pas hésité à exprimer. « Je suis très fier de dire que ce projet a porté ses fruits parce qu’encore aujourd’hui à la SOBRAGUI, nous n’avons aucun cas confirmé qui nous a été relaté. Cela veut dire qu’on a pris ça au sérieux et il y a eu un résultat », s'est-il réjoui.

Pour sa part, la responsable en charge de la mise en œuvre des partenariats publics- privés de la GIZ, a assuré que l’Agence de la Coopération Allemande est disposée à travailler avec le secteur privé.

« On a vu l’opportunité avec la SOBRAGUI parce qu’en Allemagne ça se faisait beaucoup déjà pendant l’épidémie de COVID-19. Les brasseries ont produit elles-mêmes les solutions hydro-alcooliques et on a vu avec la SOBRAGUI que c’était possible. Ensuite, la GIZ a apporté la formation du personnel de la SOBRAGUI et du personnel de santé de la commune de Matam pour que toute la population en bénéficie. C’est comme ça que la GIZ et la SOBRAGUI se sont associées pour mettre en place ce projet PPP (partenariat public privé) qui a commencé en juin dernier », a expliqué Lucile Ifono.

Poursuivant, elle a donné les raisons du choix de Matam par rapport aux autres communes. « On a choisi Matam parce que c’est une commune très peuplée avec le marché Madina qui a lieu chaque jour. On a eu l’opportunité de faire un projet ici. On a également signé un autre projet similaire à celui-ci avec SONOCO qui va couvrir la commune de Matoto », a-t-elle annoncé.

Présent à cette cérémonie, le représentant du Directeur Général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire a remercié la GIZ et la SOBRAGUI pour cette belle initiative. « Nous remercions la GIZ et la SOBRAGUI pour cette initiative. En vous disant merci, le Directeur Général de l’ANSS m’a chargé de faire un appel auprès des initiateurs de ce projet pour que les autres communes de Conakry où il y a le besoin, puissent aussi bénéficier de cet appui. Il a souhaité qu'un appui similaire soit fait aux structures sanitaires dans autres communes », a sollicité Dr Bouna Yattassaye.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023