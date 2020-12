France: Emmanuel Macron "douche les espoirs" des opposants guinéens…

CONAKRY-Désormais il n'y a plus l'ombre d'aucun doute ! La France reconnait de fait le troisième mandat d'Alpha Condé, réélu le 18 octobre dernier pour un nouveau mandat avec 59.50% des suffrages contre 33.49% pour son principal opposant Cellou Dalein Diallo, qui conteste les résultats.

Après avoir adressé le 30 novembre dernier une lettre à Alpha Condé, lui transmettant ses "souhaits de plein succès", Emmanuel a franchi un nouveau pas. Il avait pourtant flétri il y a quelques semaines, dans un ton sec l'attitude du dirigeant guinéen, qu'il accuse d'avoir modifié la constitution pour garder le pouvoir et d'avoir plongé la Guinée dans une grave crise. Mais osons le dire, depuis cette sortie, qualifiée de courageuse par l'opposition guinéenne, le président français a posé des actes qui contrastent largement avec son discours initial.

Bien qu'il l'ait "sévèrement" critiqué, le dirigeant français sera bel et bien représenté à l'investiture de son homologue guinéen. Dans un courrier en date du 07 décembre 2020, consultée par Africaguinee.com, l'ambassade de France en Guinée a annoncé que le Secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne représentera Emmanuel Macron à la cérémonie d'investiture de prestation de serment d'Alpha Condé, prévue le 15 décembre. M. Lemoyne connait un peu la Guinée, qu'il a visitée lors de la célébration en grande pompe du 60ème anniversaire de l'indépendance du pays de Sékou Touré.

La présence d'un envoyé spécial d'Emmanuel Macron à l'investiture du 15 décembre, prouve à l'évidence que la France, malgré les sérieuses réserves qu'elle a émises auparavant, sur la crédibilité du scrutin, reconnait de facto l'élection d'Alpha Condé.

Pourtant la première prise de position de M. Macron qualifiant de grave la situation en Guinée, avait été unanimement saluée dans les rangs de l'opposition guinéenne. Forte de ce "soutien", elle s'était sentie d'ailleurs ragaillardie dans sa lutte contre le régime de Condé.

"Cette prise de position du Président Français vient de confirmer la justesse du combat que le Peuple de Guinée mène depuis avril 2019 pour le respect de l’ordre constitutionnel et la préservation des acquis démocratiques", a réagissait de son côté le front anti troisième mandat, alors que de son côté Cellou Dalein qui revendique sa victoire à l'élection présidentielle, saluait un "soutien à la démocratie", avant quelques jours plus tard d'exprimer ses attentes vis à vis de la France.

"Le président Macron a fait preuve d'un courage politique. La France a un rôle à jouer dans la protection des droits humains si catastrophique (en Guinée). On a déjà tué plus de 150 personnes dans le cadre de la répression des manifestations contre le troisième mandat (…) La France est un partenaire qui a droit de donner son point de vue, aider pour la promotion de la démocratie et de l'Etat de droit. Lorsque ces règles sont bafouées, il est bon qu'on puisse l'entendre dans tous ses compartiments parce que nous sommes liés. Nous voulons que la France, par les moyens appropriés puisse aider à ce que la Guinée sorte cette crise. La France a un engagement fort dans le développement de ce pays, mais il ne peut pas avoir lieu sans la paix qui est un préalable", déclarait Cellou Dalein Diallo lors d'un entretien avec un sénateur français.

Mais ce revirement des autorités françaises vient un peu "doucher" dans une certaine mesure, les espoirs de l'opposition dont plusieurs de ses membres sont incarcérés. Elle s'attendait à des actions beaucoup plus fortes de la part de Paris. Hélas ! Le Général De Gaulle n'enseignait-il pas que "les Etats n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ?" La France qui aperçoit la percée et surtout l'influence des pays comme la Chine, la Turquie, la Russie en Guinée, a fait son choix. Les intérêts.

Focus Africaguinee.com