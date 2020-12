Le parti d’Alpha Condé recadre le PS : "Nous n’avons d’ordre à recevoir d’aucun parti exogène”

CONAKRY-Le Rpg Arc-en-ciel vient de répondre au Parti Socialiste français qui, dans un courrier, a annoncé la rupture de leurs relations déjà “distendues depuis plus d’un an”. Le PS et le RPG sont membres de l'International Socialiste, une organisation politique internationale qui regroupe la majeure partie des partis d'obédience socialiste, sociaux-démocrates et travaillistes du monde. Interrogé par Africaguinee.com, sur cette annonce de rupture, Saloum Cissé le secrétaire Général du RPG n'est pas passé par le dos de la cuillère pour "recadrer" Olivier Faure.

“Ce n’est pas un autre parti qui doit diriger notre parti. Nous avons notre organisation endogène et nos principes cardinaux. Nous marchons en fonction de nos réalités endogènes. Voilà notre principe. Nous respectons tous les autres partis politiques avec lesquels nous collaborons dans le respect réciproque. Au-delà de ça, nous n’avons d’ordre à recevoir d’aucun autre parti politique exogène”, a réagi Saloum Cissé.

Dans sa lettre, le premier secrétaire du parti socialiste français déclare avoir envoyé un courrier au parti d'Alpha Condé qui n'a pas daigné répondre. Ce qui selon Olivier Faure, a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Désormais la rupture est consommée. Saloum Cissé dit n'avoir connaissance de cette lettre.

“En tant que premier responsable, je n’ai pas eu connaissance de cette lettre. Toutes les lettres que nous recevons sont déposées au niveau du siège. Et à l’issue des réunions du jeudi, toutes les lettres sont lues”, a déclaré le secrétaire Général du Rpg Arc-en-ciel. Il précise que la France et la Guinée sont deux pays dont les réalités diffèrent.

“Nous sommes un parti libre et indépendant. Nous sommes disposés à collaborer avec tous les partis qui veulent avoir des relations d’amitié et de concorde. Mais, nous n’avons d'instructions à recevoir d’aucun parti politique exogène. Les relations qui existent entre nous sont des relations fraternelles. C’est tout. Ils ont leurs principes d’action, leurs réalités endogènes. Nous avons nos réalités endogènes et nos principes de fonctionnement. On ne peut pas les superposer. La France et Guinée sont deux pays totalement différents. Ce ne sont pas les mêmes réalités. On ne fait pas une transcription automatique des réalités de la France aux réalités guinéennes. C’est contraire à nos principes”, a répliqué Saloum Cissé.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com