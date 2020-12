Conakry : Total Guinée lance la 2ème édition de la semaine du client...

CONAKRY-Le géant des Hydrocarbures Total Guinée a procédé ce lundi 07 décembre 2020, au lancement de la 2ème édition de la semaine client "Customer Week 2020". Cette journée marque le début d’une belle semaine durant laquelle cette compagnie célébrer ses clients.

Lors de ce lancement de la 2eme édition de la ‘’Customer Week’’ Nicolas Lisiecki, Directeur Général Total Guinée, a tenu un discours sous un format 100% digital, en présence des invités d’honneur.

On peut citer : Samba Salfal SEYE, Directeur Opérationnel de la zone Afrique de l’ouest accompagné de Pierre-Alexandre Vigil Directeur Marketing Réseau & Digital et Arnaud Guichard Directeur Marketing Spécialités Commerce Général.

L’objectif était de présenter les actions clefs de cette Customer Week, mobiliser et engager tous les membres du personnel, et satisfaire au mieux les clients et partenaires de Total Guinée.

" Cette journée marque le début d’une belle semaine durant laquelle nous célébrerons nos clients", a indiqué Nicolas Lisiecki, Directeur Général Total Guinée.

Ci-dessous, quelques images de la cérémonie de lancement...