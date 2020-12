Conakry: le groupe Canal lance sa campagne "journée tous vendeurs" de Canal+

CONAKRY-Le géant guinéen de l’image Canal+ se mobilise avec force pour se rapprocher davantage de sa clientèle ! Le Groupe a lancé ce mardi 8 décembre 2020, une campagne dénommée ‘’journée tous vendeurs’’ de Canal+. Il s'agit d'une journée pendant laquelle les employés de Canal+ vont sur le terrain pour renforcer l'équipe commerciale. Le carnaval a débuté par la Commune de Kaloum.

A l'occasion de l'ouverture de la première "JOURNEE TOUS VENDEURS" de Canal+, le groupe n'a pas lésiné sur les moyens en offrant un véritable "cadeau de noël" aux Conakrykas avec une prestation artistique XXL et pour courronner le tout, vendre le décodeur à un pris défiant tout concurrence. En parallèle, Canal+ lance aussi un "challenge commercial" où tous ses vendeurs seront mis en compétition. A la fin de chaque journée jusqu'à la fin de la campagne, le meilleur vendeur sera sélectionné. Les résultats seront diffusés en direct sur la page Facebook : CANAL+GUINEE. Le but est de créer une émulation chez les revendeurs.

Cet événement a pour objectif de renforcer la cohésion sociale entre les travailleurs, en créant un lien amical et fraternel entre eux et surtout améliorer le travail d'équipe. Ce n'est pas tout. Il vise aussi à promouvoir l’offre de Canal+ Guinée dans tout Conakry, a expliqué Aly Badra Condé, chargé de communication de Canal+ Guinée.

« Cette action permet à tous les Conakrykas de connaître notre incroyable offre "NOELENSEMBLE". En effet, nous lançons deux promotions de fin d'année que sont : le BOOSTER et I'ODD. Comme toutes les fins d'années, le décodeur est à 50.000 GNF au lieu de 100.000 GNF dès ACCESS. Aussi, nous offrons 15 jours tout Canal+ pour tout Réabonnement pour suivre les plus belles programmations chaînes de la période à savoir : télénovelas, création originale, documentaire et le football avec les derniers matchs de la Ligue des Champions ce soir, mais aussi vos 5 plus grands championnats que vous suivez depuis le début de l'année sur les chaînes CANAL+SPORT », a expliqué le chargé de communication de Canal+ Guinée.

En outre, cet évènement va permettre de faire connaitre des talents guinéens. Car, lors de cette tournée, le Groupe Canal+ sera avec des artistes, danseurs ou encore des influenceurs qui font la fierté du peuple guinéen. Ils auront l'occasion de se performer dans les différents endroits. "Nous espérons avant tout leur donner de la visibilité et faire avancer la culture pour tous, car ces performances sont aujourd'hui accessibles à tous", a précisé M. Condé.

Cette ‘’journée tous vendeurs’’ a débuté au carrefour de la FEGUIFOOT au quartier Téminétaye dans la commune de Kaloum. La caravane des vendeurs a sillonné le centre-ville avant de revenir à Dixinn, puis Hamdallaye et d’autres quartiers de la banlieue de Conakry.

« Ce carnaval vise à informer la population guinéenne que nous sommes en train de boosters les ventes et il faudrait que toutes les équipes de Canal+ se mobilisent pour informer la population que le décodeur est à 50 000 GNF. A Canal+ on fait la promo à chaque fin d’année à ce prix. Pour tous les abonnés, que l’abonnement soit à terme ou pas, ils bénéficient de tout Canal pendant 15 jours. Nous avons aussi des techniciens à dispositions pour les services après-vente. En achetant le décodeur Cana+, le client peut l’installer sur toute l’étendue du territoire. Et ça vous permet de suivre des images de qualités sur le sport, des documentaires, des desseins-animés pour les enfants », a déclaré M. Mamadou Saliou Barry, responsable secteur Ouest à Canal+ Guinée.

Cette campagne va booster la vente et promouvoir les talents guinéens. Mais la promo comporte deux offres spéciales, a précisé le chargé de communication.

« Le décodeur est à 50 000 GNF mais à partir de la formule accès, c’est-à-dire à partir de 100 000 GNF, habituellement on le fait à partir 160 000GNF. Mais actuellement à partir de 150 000 GNF vous avez un décodeur Canal+. En deux, vous avez l’offre ODD, c‘est la générosité doublée. Vous avez 14 jours actuellement sur tout Canal + lorsque vous vous réabonnez. C’est-à-dire que vous vous réabonnez de accès de 100 000 GNF jusqu’à 310 000Gnf Evasion plus, on vous donne la formule tout Canal+ de 640 000GNF pendant 14 jours que vous soyez actifs ou pas. Donc ce que je peux dire aux guinéens, c’est d’acheter le décodeur Canal+ et accéder à la League des champions, aux dessins-animés, au boxing-day », a lancé Aly Badra Condé, chargé de communication de Canal+ Guinée.

Ce carnaval attire déjà la clientèle. A peine entamée, plusieurs citoyens ont montré leur intérêt à l’offre de Canal+. C’est le cas de M. Boubacar Kaba, gérant de parking auto au carrefour Donka qui s’en est procuré d’un décodeur. « Canal+ c’est le meilleur car c’est là-bas où on regarde tous les sports, notamment le football. Canal+ diffuse l’intégralité des matchs du championnat anglais (la premier League), la League Française et tant d’autres. Et le sport, la jeunesse, bref tout le monde s’y intéresse. C’est pourquoi j’achète le décodeur Canal+ », a martelé M. Kaba

Kadiatou Camara est vendeuse de Canal+ en boutique. Elle a déjà réussi à convaincre un client qui a acheté un décodeur avec elle. « J’ai vendu un décodeur, ce n’est pas facile mais j’espère pouvoir vendre beaucoup d’autres décodeurs car avec Canal+, c’est le meilleur », a-t-elle lancé.

COMMENT ET OU SE REABONNER ?

Avec une multitude de Boutiques, de PDV et de PDR, CANAL+ c'est une couverture nationale qui permet aux abonnés de se réabonner partout mais aussi des moyens de réabonnement tels que Orange Money, MTN Mobile MONEY, YUP et Ecobank Express, sont disponibles. Ce sont des services faciles que vous pouvez utiliser quand et où vous voulez.

