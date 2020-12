Alpha Condé : "La Guinée change et se développe…"

CONAKRY-Bien que sévèrement critiqué par ses adversaires politiques, Alpha Condé est fier de son bilan. Alors que l'opposition soutient que la Guinée est en panne depuis qu'il est pouvoir, l'actuel chef de l'Etat rétorque que la "Guinée change et se développe".

Engagé à poursuivre ce changement qu'il a amorcé, le dirigeant guinéen prévient qu'il va annuler tous les contrats désavantageux de l'Etat pour cause d’utilité publique. Dans sa ligne de mire, se trouve en bonne place, les baux emphytéotiques.

"Nous allons favoriser le développement de la Guinée. Car, nous avons le pouvoir de prendre le décret pour cause d’utilité publique. Toute société qui entravera le développement de la Guinée, nous prendrons le décret pour cause d’utilité publique. Nous respectons toutes les sociétés. Mais aucune société n’a un intérêt supérieur à celui de la Guinée. La Guinée change et se développe. Et tout le monde doit s’adapter à ce changement", a martelé Alpha Condé.

Réélu pour un nouveau mandat de six ans, le président Condé a déclenché une vaste opération de récupération des biens de l'Etat. Le chef de l'Etat promet de poursuivre cette opération. "Nous avons des baux scandaleux que sommes en train de redresser. Nous voyons des gens qui nous demandent de payer telle somme, parce qu’on aurait triché. Mais j’ai regardé les baux. C’est moi qui vais les poursuivre. Il n’y aura pas de négociations à l’amiable. Parce que ce sont des baux scandaleux. Nous sommes en train de revoir tous les baux. Ne soyez pas surpris que beaucoup de baux soient supprimés pour nécessité", a averti le Chef de l'Etat.

Africaguinee.com