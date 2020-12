Maladie diarrhéique à Guéasso : les autorités sanitaires précisent…

LOLA-Depuis trois semaines, la sous-préfecture de Guéasso et ses localités environnantes sont frappées par une maladie diarrhéique qui poursuit son expansion. A date, plus de 40 personnes ont été touchées par cette maladie hydrique, selon les autorités sanitaires locales.

Guéasso est située à la frontière Guinéo-ivoirienne dans la préfecture de Lola. Elle fait face à un déficit d'infrastructures. Même se procurer de l'eau potable (un besoin primaire) est un vrai casse-tête pour ses habitants. L'apparition de cette maladie diarrhéique inquiète les autorités sanitaires. Interpellée, la direction préfectorale de la santé de Lola dit avoir pris des dispositions pour mener des investigations approfondies dans le but de trouver la genèse de la maladie. Néanmoins, la thèse d’un manque d’eau potable n’est pas écarter, selon un responsable de la Direction Préfectorale de la Santé (DPS)de Lola.

« C’est au courant de la première quinzaine du mois de novembre qu’il y a eu des cas de diarrhée signalés au centre de santé. En tout 26 cas, et en grande partie, la population incriminait, des aliments mal conditionnés. Nous nous sommes rendus compte après des investigations menées sur les lieux, que c’était difficile de trancher en disant que c’est liés aux aliments. Puisque presque la moitié des malades n’avaient pas mangé l’aliment incriminé. Par contre, il y avait un point commun. Ils utilisent un puits qui n’est pas protégé. Ils utilisent l’eau de puits à la fois comme l’eau de boisson. Donc nous avons sensibilisée la population, par rapport à l’utilisation de l’eau de forage. Mais ce qui préoccupant, c’est que le nombre de forages est faible par rapport à la population. Ce qui fait que les citoyens prennent assez de temps pour accéder à l’eau de forage. C’est pratiquement ça le problème. Donc il y a plus de chance d’attribuer cette maladie à la consommation de l’eau de puits qu’à des aliments mal conditionnés », nous a confié Docteur Doré Mantho Tokpa, le médecin chargé de la prévention et de la lutte contre les maladies à la DPS de Lola.

Ce dimanche 06 décembre 2020, une réunion a été ténue à la DPS de Lola pour déléguer une équipe mixte sur les lieux afin d’approfondir les investigations.

‘’L’équipe de la DPS est en réunion en train de préparer une descente sur le terrain. Demain, l’équipe de la DPS rejoindra celle du centre de santé de Guéasso pour mener des investigations approfondies. En fonction des investigations, les résultats que nous allons obtenir sur le terrain, les actions à entreprendre en découlerons. C’est une équipe mixte qui se prépare. Il y a des épidémiologistes, des biologistes qui vont aller. Ils feront des prélèvements et s’il est possible, des analyses vont se faire. Comme ça nous pourront déterminer, qu’est-ce-qui est à la base de la diarrhée. Est-ce que c’est dû à l’alimentation ou à l’eau de consommation’’, ajoute Docteur Doré.

Dossier à suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43