Conakry : "Guinée Fitness Tour", un évènement sportif qui fait sensation…

CONAKRY-Portée par la structure ‘’Dial Initiative’’, la "Guinée Fitness Tour" est un évènement sportif mensuel très prisé à Conakry, depuis son lancement. A la fin de chaque mois, l'événement 100% fitness rassemble toutes les sensibilités afin de bénéficier de conseils pratiques dans le domaine du sport, venant de coaches professionnels. Pour le mois écoulé, cet évènement s'est tenu ce samedi 5 décembre 2020.

Le manager général de la structure "Dial Initiative", porteuse du projet "Guinée Fitness Tour" a expliqué que l’idée d’organiser ces séances sportives avec un public aussi nombreux est née d’un constat mitigé qu’il a eu à faire dans salle de gymnastique.

« L’idée est venue en 2010 autour d’un constat que j’ai fait dans une salle de gym. Il y a des gens qui avaient envie de faire le sport mais qui n’avaient pas les moyens d’aller s’inscrire dans une salle de gym avec tout le confort qui sied. Donc, c’est pour combler ce vide au niveau de tout un chacun que cette idée est née. Au-delà du caractère sportif de ce projet, cette initiative se veut vecteur de rapprochement, vous constaterez que lors de ces séances, les gens communient, ils échangent, il y a la sympathie », a expliqué Aboubacar Diallo alias ‘’Bouba Dial’’ avant de revenir sur la particularité de cette édition.

« La particularité de cette édition c’est le fait qu’elle vient au moment où les gens étaient tendus pour des raisons liées aux distanciations politiques et sociales. Donc cet événement est venu pour ramollir un peu la pression, montrer aux uns et aux autres que nous avons plus à gagner en étant ensemble en promouvant le vivre ensemble. J’attends de ces participants qu’ils fassent le sport, qu’ils sachent que seul le sport peut combattre les maladies cardiovasculaires, seul le sport peut combattre le stress, seul le sport peut unir comme Conakry Fitness Tour le fait », a-t-il indiqué.

Bouba Dial annonce qu’il compte organiser la "Guinée Fitness Tour" dans l’avenir dans toutes les grandes villes à l’intérieur du pays. Fadima Kanté, l’une des participantes à cette nouvelle édition de Guinée Fitness Tour, a déclaré que, c’est un plaisir de participer à un tel événement qui, dit-elle, est l'un des piliers pour la santé.

« Ça me fait plaisir de participer aux activités de ‘’Guinée Fitness Tour’’ parce qu’après tout, le sport c’est l’un des piliers pour une bonne santé. Pour moi, pratiquer le sport, c’est améliorer sa santé. Donc si un jeune guinéen a initié un tel événement qui amène la jeunesse guinéenne à pratiquer le sport, vraiment c’est un sentiment de joie pour moi », a expliqué Fadima Kanté. Elle remercie les organisateurs avant de revenir sur bénéfices qu’elle en tire en faisant le sport.

« En faisant le sport, je transpire, il y a mon cœur qui bat, après quand je rentre à la maison je constate que je me sens très bien, que je suis vraiment à l’aise. Donc, il est très important de faire le sport surtout avec plusieurs personnes », a-t-elle ajouté.

Coach du public de ce samedi 5 décembre 2020, Mohamed Gnagbè Kourouma explique que la séance qu’il a donnée aux sportifs est axée sur l'aérobic.

« C’est une séance qu’on appelle aérobic. L’aérobic est une séance qu’on fait avec la danse et la musique pour permettre aux participants de travailler. Pendant que vous dansez, vous faites des mouvements physiques et ça les aide à travailler sans qu’ils ne se rendent compte. C’est différent de se mettre à courir seul », a expliqué M. Kourouma.

Selon lui, l’aérobic a une importance capitale pour la santé. " Il a un effet important sur le corps parce qu’on perd du poids, les gens qui ont un taux élevé de glycémie, ça les aide à régler leur glycémie, les personnes qui sont hyper-tendues, et les personnes qui sont tout temps assises aux bureaux ou dans leurs lieux de travail, ça les aide à améliorer la circulation sanguine", a détaillé le coach.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023