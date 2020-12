Assemblée Nationale : Ce que Damaro et le diplomate coréen se sont dit...

CONAKRY-Le président du Parlement guinéen a eu un tête à tête ce lundi 7 décembre avec le diplomate coréen en poste à Conakry. Amadou Damaro Camara et Ri Chong Gyong ont échangé autour du renforcement des relations d’amitiés et de coopération entre la Guinée et la Corée du Nord, a appris Africaguinee.com.

Au sortir de cette rencontre tenue à huis-clos, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république populaire et démocratique de Corée en République de Guinée et Mali a expliqué l'objectif de sa visite.

« C’est pour exprimer nos chaleureuses félicitations à la neuvième législature comme on l’a récemment fait avec l’élection du président de la république. On a échangé sur les nombreuses initiatives que l’ambassadeur a réussi à faire depuis quatre ans. Car, on a visité beaucoup de lieux mais aussi des préfectures comme Kindia, Nzérékoré et même le barrage de Souapiti. Et puis on a abordé le sujet relatif au centre de l’agriculture qui se trouve à Kilissi, dont le projet contribue au développement du secteur agricole en République de Guinée » a expliqué M. RI CHONG GYONG.

Le diplomate coréen a surtout rappelé l’histoire de l’amitié entre la république de Guinée et celle de la Corée. Selon lui, depuis la première république, sous le règne de feu président Ahmed Sékou Touré et du président King Hun Sun, cette relation a été toujours bien entretenue et c’est d’ailleurs ce qui continue avec les deux nouveaux chefs d’Etat en exercice, a-t-il dit. « Notre pays, la république de Corée est déterminée dans son projet de l’année à renforcer la coopération entre nos deux pays» a confié M. GYONG.

Le Chef du parlement guinéen, l'honorable Amadou Damaro CAMARA a assuré de sa volonté de mettre en place dans les prochains jours, le couple "d’amitié Guinée-Corée" pendant cette neuvième législature. L'objectif est de redynamiser et renforcer les relations interparlementaires entre les deux Etats.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28