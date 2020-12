Résultats de la présidentielle : le parti de Cellou brandit de nouveaux chiffres…

CONAKRY-Alors que le parti au pouvoir s’apprête à investir Alpha Condé au fauteuil présidentiel le 15 décembre prochain, le principal parti d’opposition en Guinée quant à lui ne s’avoue toujours pas vaincu. La formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo, vient de fournir de nouveaux chiffres pour "attester" que son candidat serait le "vainqueur"du scrutin du 18 Octobre 2020.

Dans son argumentation, l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a démontré qu’en augmentant le niveau de la participation, notamment en Haute-Guinée et en diminuant drastiquement les scores de l’Ufdg notamment en forêt, en Basse-Guinée et à Conakry, les autorités électorales ont accru "artificiellement" les suffrages du RPG de 1.099.357 voix et réduit ceux de l’UFDG de 567.000 voix.

Selon le parti de Cellou Dalein Diallo, l’augmentation des suffrages du candidat du RPG a été réalisée grâce à la "falsification des Procès-verbaux originaux" et ou par la "fabrication de nouveaux PV". La réduction des suffrages du candidat de l’Ufdg a été obtenue par la mise à l’écart des PV qui sont favorables et ou la falsification des PV originaux.

‘’Ces manipulations opérées généralement dans les commissions administratives de centralisation du vote (CACV) ont permis de porter les suffrages du candidat du RPG à 2.438.815 voix dans les résultats officiels au lieu de 1.339.458 acquis dans les urnes et de ramener le score du candidat de l’Ufdg à 1.373.320 voix dans les résultats officiels au lieu de 1.840.533 acquis dans les urnes’’, selon l'UFDG.

Arrivé second derrière Alpha Condé déclaré officiellement élu président de la République dès le premier tour avec plus de 59.50%, Cellou Dalein Diallo crédité de 33.40% a contesté les résultats, déclarant qu'il est le "vainqueur" de l'élection.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13

Nous vous livrons ci-desous in la teneur des chiffres dans ce document