Ignace Deen: Evacué par la protection civile, un accidenté meurt par “négligence” des médecins

CONAKRY- L'acte s'est passé ce samedi 05 décembre 2020 à l'hôpital Ignace Deen dans la soirée ! Un patient grièvement blessé suite à un accident de la route, a succombé par manque de prise en charge immédiate de la part du personnel soignant, trouvé aux urgences de l'hôpital Ignace Deen. Interrogé par Africaguinee, le Directeur Général de la protection civile de Matoto explique que l'accidenté est décédé par négligence des soignants.

“ Il y a eu l'accident de la circulation à la Tannerie (commune de Matoto). Le service de protection civile qui est à côté est venu prendre le blessé pour l'amener à Donka. Arrivé là-bas les médecins de cet hôpital ont demandé à ce qu'il soit amené à l'hôpital Ignace Deen.

L'équipe l'a transporté à Ignace Deen. Arrivé là-bas, le médecin qui a reçu le patient a demandé à ce qu'il soit évacué à l'hôpital Sino-Guinée. C'est ainsi que le chef de l'équipe de la protection civile m'a appelé pour m'expliquer. Je lui ai dit : comment on peut encore nous demander d'envoyer le patient à Sino-Guinée ? Nous sommes un service public. Donka et Ignace Deen sont des hôpitaux publics. On leur a dit que si on doit envoyer l'accidenté qui souffrait jusqu'à Sino-guinéen, ce sont les médecins eux-mêmes qui devront le faire. Le médecin a dit : " Alors, on va faire une perfusion mais, qui va payer?".

Je lui ai répondu que ça ne nous concerne pas. Je lui ai fait savoir, qu'on nous a toujours créé des problèmes. Et finalement il y a eu une réunion entre le ministre de la santé et celui de la protection civile. Et le ministre de la santé a fait une note circulaire qu'il a envoyée dans tous les hôpitaux publics de la Guinée. Cette note précise que ça soit un corps, un malade ou un blessé, quand c'est la protection civile qui l'amène, les médecins doivent le prendre en charge. Je lui ai dit : Vous rendrez compte à votre hiérarchie au lieu de vous posez cette question. De discussions en discussions, j'ai ordonné l'équipe de débarquer le patient là-bas et que si quelque chose lui arrive, c'est de la responsabilité de l'hôpital.

Alors entretemps, le patient est décédé. Il est mort tout simplement parce qu'on nous a balancés de gauche à droite entre les deux hôpitaux et le médecin qui a réclamé des frais pour la perfusion. J'ai appelé mes chefs hiérarchiques pour les informer. Maintenant je vais faire un rapport sur ce qui s'est passé”, a expliqué à Africaguinee.com le Général Moussa Camara, Directeur général de la protection civile.

Pour l'heure, nous n'avons pas réussi à rentrer en contact avec le responsable de l'hôpital Ignace Deen.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com