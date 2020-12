Guinée : le Port Autonome de Conakry se dote de scanners mobiles…

CONAKRY-Le Port Autonome de Conakry (PAC) vient de se doter de nouveaux outils de contrôle de la rentrée et de la sortie des marchandises. Il s'agit de Scanners Mobiles. Ce samedi 5 décembre 2020, le président Alpha Condé a présidé la cérémonie de mise en service de ces Scanners mobiles au Port Autonome de Conakry, en présence du Premier ministre, ainsi que de certains membres du gouvernement, a constaté sur place Africaguinee.com.

D'une enveloppe de près de 180 milliards Gnf, le projet de mise en service des Scanners mobiles au Port de Conakry est porté par la société Global Acces filiale de la société africaine d'investissements et d’infrastructures adjudicataire de l’appel d’offres lancé l’État guinéen en octobre 2019. Global Access, à travers le projet Scanner, s’est engagé à déployer des équipements et solutions de toute dernière génération pour renforcer l’analyse et le contrôle des marchandises en transit, à l’import et à l’export sur l’ensemble du territoire national. Cela inclue la conception, le financement, la fourniture, l’installation, l’exploitation et l’entretien du système mobile d’inspection à rayon X.

Le périmètre du projet s’étale sur les postes frontières maritimes et terrestres ciblés, comptant parmi les points d’entrées stratégiques du territoire. Dans son allocution, la représentante de Global access a mis en exergue les difficultés qui prévalaient au Port de Conakry avant l’acquisition et la mise en place de ces scanners mobiles.

“Avec un seul scanner fixe, régulièrement en panne, le Port autonome de Conakry, il y a encore quelques mois, faisait face à une congestion qui ralentissait le bon fonctionnement du flux des marchandises sortant du port et la fiabilité des contrôles par le scanner existant était réduite. L’une des premières actions de Global Access s’est portée sur la réhabilitation intégrale de ce Scanner fixe NuchTech et dans le même élan sur l’acquisition du Scanner Mobile Smith de la Société Bureau Veritas, bien que cette acquisition ne fut pas prévue au titre de la concession. Ainsi la capacité de scannage a pu être doublée et la qualité des contrôles de marchandise ont été fiabilisée. Le volume, l’affluence et la régularité des flux sur le port autonome de Conakry nécessitaient l’adoption d’un scanner à rayon X fixe et mobile pour soutenir valablement la performance, l’efficience et la qualité des contrôles qui y sont pratiquées, de façon continue et régulière par les équipes en place. L’acquisition des Scanners Mobiles au PAC a aussi été synonyme d’amélioration des prestations sociales pour l’ensemble de la trentaine d’employés qui étaient jadis affectés au site scanner qui bénéficient aujourd’hui de contrats réguliers”, a indiqué Mme Fanta Camara.

Le Port de Conakry concentre plus de 90% des échanges nationaux et est incontestablement un haut lieu stratégique, vecteur clé du développement de l’économie nationale et, de ce fait, pourrait occuper une place de choix dans la sous-région ouest-africaine. L’acquisition de ces 02 Scanners mobiles va avoir un impact positif sur l’amélioration du rendement et sur la qualité du nombre des expéditions contrôlées, de même que le gain de fluidité du trafic et la sécurisation des personnes et des biens.

“Ce projet envoie un message clair : c’est un étendard pour la promotion de la Guinée auprès des opérateurs économiques clés, des investisseurs locaux et étrangers, comme étant un pays moderne, doté des procédures douanières et d’équipements technologiques avancés et efficaces, alimentant un climat des affaires favorable aux investissements”, a ajouté la représentante Mme Fanta Camara.

Pour sa part, le ministre du Budget a indiqué que ce projet porte sur la concession d'un système d'inspection à rayon X sur 6 scanners mobiles destinés respectivement aux ports de Conakry, de Kamsar, de Dapilon et des frontières terrestres de Korémalé, de Sambaïlo et de Pamélap. “À travers l'installation de ce nouveau système de détection et d'inspection au rayon X, au niveau du port de Conakry et bientôt au niveau des autres frontières, le gouvernement guinéen démontre son engagement à poursuivre le processus de modernisation de la chaîne logistique. Ainsi, le déploiement des scanners au port de Conakry et au niveau des frontières permettra, à la fois, de maximiser et sécuriser les recettes douanières, réduire significativement les délais de passage des marchandises en privilégiant le contrôle non intrusif. Ce qui permet de contrôler peu mais mieux”, a fait savoir Ismael Dioubaté avant d’annoncer que l'inauguration des autres scanners au niveau des frontières est prévue courant premier trimestre 2021.

Présidant la cérémonie, le chef de l'Etat a réitéré son ambition de faire du Port de Conakry un hub dans la sous-région. “Je ne vais pas entrer dans les détails techniques qui ont déjà été exposées à la fois par la représentante de la société et par le ministre. Conakry, par sa position, peut être un hub non seulement pour l’aéroport, mais aussi pour le port. Car, nous sommes le plus proche de l’Amérique latine. Si nous avons un port performant, un aéroport performant, nous pourrons être un pont entre l’Europe et l’Amérique latine. Mais pour que toutes ces réformes réussissent, il faut une bonne intégration des outils dans la procédure douanière et portuaire existante, l’adéquation des moyens de manutention de transport des camions dans le port, information et sensibilisation, synergie nécessaire entre les partenaires. Cela est fondamental. Nous ne faisons pas d’illusions : si nous avons fait le guichet unique du commerce et installé des scanners, c’est parce que nous avons constaté que tout le monde triche au port”, a déclaré Alpha Condé.

Et d’ajouter : “Il ne suffit pas d’avoir des équipements les plus modernes de la quatrième révolution industrielle. Faudrait-il que les personnes qui sont concernées aient un comportement correct. Or, il faut se dire la vérité : au Port, tout le monde triche. Toutes les professions qui sont au Port trichent. Et nous devons faire en sorte que chacun d’eux se conforme désormais à la loi et respecte la réglementation”, a indiqué le président de la République.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06

Ci-dessous quelques images des intervenants