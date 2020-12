Violences en Guinée: Comment Alpha Condé compte "redorer" son image?

CONAKRY-Secouée par des mois de manifestations durement réprimées, la Guinée renvoie une "mauvaise image" vis-à-vis de l'étranger. L'hideux tableau est davantage assombri par les rapports accablants des organisations internationales de défense des droits humains, qui dénoncent depuis un an et demi une "dérive autoritaire" du régime de Conakry. Depuis octobre 2019, plus de cent personnes sont mortes dans des manifestations souvent réprimées dans le sang.

Réélu pour un troisième mandat controversé de six ans, Alpha Condé qui sera investi le 15 décembre, compte bien "laver son image" et par ricochet celui de son pays, pour mieux attirer les investisseurs. Pour ce faire, le Chef de l'Etat a instruit son ministre des affaires étrangères d'organiser des rencontres régulières avec les chancelleries étrangères en Guinée sur l’évolution de la situation intérieure.

Selon nos informations, l'objectif de cette démarche est de permettre aux diplomates et représentants d’institutions internationales en Guinée d'être "objectivement informés du contexte politique, économique et social prévalant dans notre pays".

Dans cette campagne visant à redorer l'image de la Guinée, les ministres de la Sécurité et de la citoyenneté ont aussi leur partition à jouer. Alpha Condé a instruit les ministre Taran Diallo et Damantang Albert Camara à communiquer sur les nombreux cas de violences subies par les "Forces de l’ordre et des citoyens innocents" de la part de personnes se réclamant, selon lui, de l’opposition, sans que certaines organisations de défense des Droits de l’Homme ne s’en émeuvent.

"Les enquêtes sur les violations des droits de l’Homme doivent se faire à, charge et à décharge afin que la responsabilité de leur respect soit partagée tant par les autorités que par les partis politiques et la société civile", fait observer Alpha Condé.

