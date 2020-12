L'épouse de Cellou empêchée de voyager: "C’est contre-productif…", dixit Dr Faya

CONAKRY- L'opposant Faya Milimouno fustige l'attitude des autorités guinéennes qui ont empêchée, ce vendredi 04 décembre, l'épouse de Cellou Dalein Diallo, de sortir du territoire national. Le leader du Bloc Libéral dénonce une démarche "contreproductive" qui ternit l'image de la Guinée vis-à-vis de l'extérieur.

"Empêcher les gens d’exercer leur liberté de mouvement, ça ne fait que ternir l’image de notre pays. C’est contre-productif. On a empêché Sidya Touré et Abe Sylla de sortir du pays, mais qu’est-ce que la Guinée a gagné dans ça ? Absolument rien ! Donc, c’est la même chose avec ce que nous vivons aujourd’hui avec la femme de Elhadj Cellou Dalein Diallo. Je profite pour lui témoigner toute notre solidarité et interpeller l’Etat a joué le jeu démocratie en respectant les droits et libertés", a réagi Dr Faya Milimouno, ce samedi 5 décembre 2020. Selon lui, c'est un mauvais exemple que l'Etat donne en se faisant justice.

Oumar Bady Diallo

