Kaporo: les victimes du déguerpissement saisissent une "banque française"

CONAKRY-Le collectif des victimes de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimesse 2019, a adressé à la Banque française Société Générale dont la filiale en Côte d’Ivoire chercherait à financer l’aménagement des terres déguerpies à Koloma. Des copies de ladite lettre ont été envoyées à la Société Générale Côte d’Ivoire, au Ministère français des affaires étrangères, aux ambassades de France et de Côte d’Ivoire à Côte d’Ivoire et à plusieurs ONG de défense des droits de l’Homme, selon le collectif. Merci de lire ci-dessous la lettre du collectif.