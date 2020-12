Alpha Condé avertit les coordinations: "si vous incitez à la révolte, vous serez arrêtés…"

CONAKRY-Les Coordinations régionales du pays sont dans le collimateur du président Alpha Condé. Ce samedi 5 décembre 2020, le président de la République a averti que tout notable membre d'une coordination régionale qui incitera à la révolte sera arrêté et traduit devant la justice.

"Toute pagaille en Guinée est finie. Toutes les rues de Guinée auront la même sécurité. Il n’y aura plus de zones de non-droit. Et la loi s’appliquera à tout le monde, nous n’hésiterons pas, même si vous êtes membres d’une coordination régionale, si vous incitez à la révolte, vous serez arrêtés. Il faut que je prévienne : les coordinations existent, mais ne sont pas reconnues par la loi. C’est le président qui travaille avec eux de façon coutumière. Il ne faut qu’ils pensent qu’ils ont tout le pouvoir. Nous les suivons. S’ils font des déclarations et qu’il y ait des dégâts après, ils verront qu’ils ne sont pas au-dessus de la loi. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, je vous prie de bien informer tout le monde, parce que personne ne viendra me voir pour dire ‘‘pourquoi telle personne est-elle arrêtée", a averti le Chef de l'Etat.

Alpha Condé ajoute qu'il n'interférera point dans les affaires judicaires pour faire libérer un citoyens en conflit avec la Loi. Ce, quelque soit son statut.

"Je ne suis pas juge. Donc, c’est inutile d’aller voir le Premier ministre ou un ministre ou le président. Le juge fera son travail. Si quelqu’un a commis un délit, quel que soit sa personne, son titre, on laissera la justice faire son travail. Personne n’interviendra. Personne ne s’opposera. Alors, c’est inutile de demander : est-ce que je peux parler au président, parce qu’on a un parent arrêté. C’est inutile, parce que je ne prendrai personne au téléphone. Et je n’accepterai pas qu’un ministre ou même le Premier ministre veuille m’amener à me mêler. La justice est indépendante. Elle restera indépendante du pouvoir exécutif. J’espère que chacun de vous a compris", a prévenu le Chef de l'Etat.

A suivre…

Africaguinee.com