Orientation en ligne : Que des couacs, des bacheliers se fâchent…

CONAKRY-Lancé depuis le 1er décembre 2020 sur la plateforme GUPOL, le processus d'orientation en ligne des nouveaux bacheliers connait des couacs. De nombreux bacheliers rencontrent de ‘’sérieuses’’ difficultés sur cette plateforme d’orientation en ligne lancée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces futurs étudiants s’inquiètent et s’impatientent. Ils ne leur restent plus que 6 jours pour valider la filière de leur choix. Mais GUPOL, la platforme d'orientation en ligne connait des dysfonctionnements.

Selon certains bacheliers interrogés par un journaliste d’Africaguinee ce vendredi, les difficultés sont énormes. Tout commence d'abord à la création du compte, ensuite l’absence de certaines filières dans le tableau d'accueil. Admis au Baccalauréat avec 14 de moyenne Mamadou Alpha Bah, n’arrive pas à boucler son orientation à l’université de son choix.

« La plateforme a de sérieux problèmes. Avant on pensait que c’est un problème de connexion ou de VPN, on est allé dans un Cyber mais rien ne marche. Certains amis mêmes n’arrivent pas à s’inscrire sur la plateforme. Moi j’ai réussi à le faire mais je n’arrive pas à faire mes choix d’orientation. J’ai tapé mon identification nationale mais je n’y arrive pas. Au niveau des instituts ou des facultés, je ne vois aucun programme qui me convienne. Or, j’ai eu 14 de moyenne au Baccalauréat. C’est pourquoi je lance un appel à l’endroit du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de nous aider sinon il risque d’y avoir plusieurs bacheliers non orientés cette année », lance Mamadou Alpha Bah, bachelier 2020.

Cette autre bachelière a exprimé son agacement. « Jusqu’à présent nous ne parvenons pas à nous orienter. On a passé durant 13 ans à étudier et enfin décrocher le baccalauréat. Mais on refuse de nous orienter. On a eu le BAC, on veut aller dans les universités, pourquoi on veut nous le refuser ? Qu’on nous laisse faire nos choix et aller dans les universités que nous voulons », martèle cette fille qui s’est exprimée sur le couvert de l'anonymat.

Pacôme Sadjno, a également décroché son Bac cette année. Ses nombreuses tentatives de faire le choix des filières sur la plateforme Gupol, n’ont pas abouti pour le moment. Il dit avoir pourtant respecté la procédure que la plateforme lui a recommandée lorsqu’il a entamé son orientation.

« Je me suis inscris sur la plateforme, j’ai fait le paiement, on m’a dit d’attendre pendant 24heures, j’ai observé ce temps. Maintenant que les 24h sont écoulées, je viens au cyber pour faire mes choix, mais ça ne marche pas. Or, il y a un délai qu'on nous a imparti. Je voudrais demander au gouvernement, à travers le ministère de l’enseignement supérieur, de nous aider à nous orienter. Qu’il prolonge le délai préalablement donné afin que nous soyons tous orientés » ajoute le bachelier.

Interpellé mercredi soir sur ces nombreuses plaintes des bacheliers, le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a déclaré qu’il y avait un problème technique au niveau de la plateforme ces jours-ci. Dr Binko Mamadi Touré affirme qu’un des techniciens de la plateforme aurait par inadvertance redémarré le serveur.

« Ils m’ont appelé pour dire que la plateforme ne sera pas opérationnelle dans les heures qui suivent. Mais je crois que tout est rentré dans l’ordre. Les jeunes doivent apprendre à chercher au lieu de baisser les bras dès la première tentative. Il reste encore du temps, mais dans tous les cas si d’ici le 10 décembre nous constatons qu’une bonne frange n’est pas orientée, mais ce n’est pas une opération dont la date va rester statique » a tenté de rassurer Dr Binko Mamadi Touré.

Il précise que sur 38 931 admis au baccalauréat unique 2020, plus de 20 mille bacheliers ont réussi à ouvrir leur compte dans la soirée du mercredi 2 décembre. Toutes nos tentatives pour joindre les responsables de la plateforme Gupol sont restées vaines.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28