Hadja Halimatou Dalein en colère : "Dans quel pays sommes-nous ?"

CONAKRY-Bloquée à l’aéroport international Conakry-Gbessia, ce vendredi 4 décembre 2020, alors qu'elle était en partance pour Dakar, l’épouse de Cellou Dalein Diallo vient de réagir. Très en colère, l’épouse du principal adversaire d’Alpha Condé fustige l’attitude des autorités. Interrogée par Africaguinee.com cet après-midi, Hadja Halimatou Dalein Diallo revient sur les faits.

« Je suis allée à l’aéroport en partance pour Dakar. J’ai fait faire les formalités par un membre du protocole du parti. Il est revenu avec mon passeport et mon test Covid pour dire qu’ils ont dit que je ne voyage pas. J’ai demandé qui a dit ça ? La personne que j'ai commise à cette tâche m'a répondu que c’est au comptoir qu’on lui a signifié cela. J’ai demandé où se trouve le bureau du premier responsable de la police de l’aéroport. Nous sommes allés toquer à sa porte, sans réponse. On est resté là sans avoir aucun interlocuteur pour nous dire ce qui se passe. Si j’avais un interlocuteur, j’allais lui demander pourquoi on m’empêche de voyager», explique-t-elle déplorant cette attitude des autorités.

« C’est triste pour mon pays. Sinon, je n’ai rien fait. Mon seul tort c’est d’être allée à cette élection présidentielle qu’on a gagnée avec brio», estime l'épouse de Cellou Dalein Diallo.

«On ne te vole ta victoire, on te confine à la maison en t’empêchant d’aller là où tu veux. Bref, on te confisque ta liberté. Dans quel pays sommes-nous ?», s’indigne madame Diallo. Elle martèle ensuite que « les 40 ans de combat pour la démocratie que se targue Alpha Condé sont voués à l’échec».

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

