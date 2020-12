Guinée: l'épouse de Cellou est-elle visée par une procédure judiciaire?

CONAKRY-Pourquoi Hadja Halimatou Diallo a-t-elle été empêchée de sortir du territoire national ? Serait-elle visée par une procédure judiciaire en lien avec les violences postélectorales ? Alors que les spéculations vont bon train sur cette nouvelle affaire de "restriction de liberté", qui défraie la chronique, Africaguinee.com, a cherché à en savoir davantage.

Refoulée ce vendredi 4 décembre 2020 à l'aéroport alors qu'elle voyageait sur Dakar, l'épouse de l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo ne fait l'objet "d'aucune procédure judiciaire", selon son avocat.

"Elle ne fait l'objet d'aucune procédure. Ceux qui disent qu'elle fait l'objet d'une procédure mentent, ce sont des machinations. Elle est l'objet d'aucune procédure, son mari non plus. Et, elle, et son époux, aucun d'entre eux n'est l'objet d'une procédure. Nous allons nous battre pour qu'elle soit rétablie dans ses droits", a confié à Africaguinee© maitre Alsény Aissata Diallo.

Pourquoi a-t-elle été refoulée alors ?

"Aucune raison ne nous a été remontée", confié l'avocat qui estime toutefois qu'il faut voir les motifs ailleurs. "Vous pouvez imaginer les motifs qui ont fait qu'elle a été empêchée de sortir du pays. Certainement c'est parce qu'elle est l'épouse de Cellou Dalein Diallo et qu'elle s'implique dans les activités (politiques) de son mari", a souligné maître Alsény Aissata Diallo.

Interrogée, une source auprès de l'aéroport n'a été en mesure de nous indiquer les motifs du blocage de Mme Diallo. Au niveau du ministère de la sécurité, pour le moment c'est le black-out.

Joint également par Africaguinee.com, pour savoir si l'épouse de Cellou Dalein Diallo, ferait l'objet d'une procédure judiciaire quelconque, le responsable de la communication du ministère de la justice a indiqué qu'il va se renseigner.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar

Pour Africaguinee.com