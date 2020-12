Guinée : Alpha Condé écrit à Emmanuel Macron...

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé a adressé une lettre à son homologue français ce jeudi 03 décembre 2020.

Suite à la disparition de Valéry Giscard D'Estain, ancien président de la République française, décédé à l'âge de 94 ans des suites de Covid-19 ce 02 décembre, le dirigeant guinéen a écrit à Emmanuel Macron, pour lui adresser ses condoléances, a appris Africaguinee.com.

"Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle du décès de son excellence M. Valéry Giscard D'Estaing ancien président de la République française, décès survenu le mercredi 02 décembre 2020", a mentionné Alpha Condé dans sa lettre.

Avec cette disparition, le peuple français perd un vaillant fils qui a su incarner les valeurs de progrès et de liberté, a noté le président Condé qui rappelle que le défunt a contribué au rétablissement des relations entre la France et la Guinée.

"Eminent dirigeant et grand rassembleur, il a œuvré pour une Europe plus forte et favorablement contribué au rétablissement des relations entre la République française et la République de Guinée. En cette douloureuse occasion, je voudrais exprimer ma profonde compassion et présenter mes sincères condoléances à vous personnellement, au peuple et au gouvernement français ainsi qu'à la famille éplorée" a écrit le dirigeant guinéen.

