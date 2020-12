Pédophilie, viols, meurtres: des condamnations en cascades à Mamou…

MAMOU-Reconnus coupables de "pédophilie, viols sur mineurs, ou de meutres", plusieurs prévenus ont été condamnés ce mercredi 2 Décembre 2020 par le Tribunal de Première Instance de Mamou.

Mamadou Moussa Barry qui a été retenu dans les liens de la culpabilité a été condamné à 10 ans de prison ferme et d’une amende de 600.000GNF au titre de dommage et intérêt. Quand à Amadou Tely Barry, reconnu coupable des mêmes faits, il a écopé lui aussi de 10 ans de prison ferme et d’une amende d’un million de francs guinéens.

Amadou Diallo quant à lui a écopé de 5ans de prison ferme pour les mêmes faits de viol. De son côté, Mamadou Bhoye Barry a été purement et simplement relaxé faute de preuve.

Neuf rôles étaient inscrits à l’ordre du jour de ce mercredi dont deux dossiers d’homicides involontaires. Reconnu coupable d’homicide involontaire, Bangaly Camara a été condamné à 5 ans de prison ferme et d’une amende de 5 millions de francs guinéens.

« Les accusés ont été assistés par un conseil et les peines sont tombées dans cinq affaires. Les peines varient de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Ce qui constitue pour nous une véritable satisfaction, car on a engagé une véritable lutte contre ce fléau de viol qui gangrène notre société. Je vous rassure que ce combat va continuer. Toute personne qui commettrait un tel acte, la loi sera appliquée dans toute la rigueur », promet le procureur du parquet de Mamou.

Pour maitre Keita Abdoulaye avocat à la cour, le droit n’a pas été dit dans certains dossiers. Mais, il compte prendre contact avec ses clients pour savoir s’ils vont faire appel devant la Cour d'Appel ou pas.

« Le droit n’a pas été dit totalement. Le tribunal a été trompé par les parties civiles. Mais je vais prendre contact avec mes clients pour voir si on fera appel ou pas. Car, certains d’entre eux ont décidé ne pas le faire », confie l’avocat.

Habib Samake

Correspondant régional d’Africaguinee.com à Mamou