Dubreka : Un imam kidnappé par des hommes en uniforme à Ansoumania…

CONAKRY-Les enlèvements nocturnes continuent à Conakry et dans ses villes environnantes. Dans la préfecture de Dubréka, le premier imam de la grande mosquée de Ansoumania Plateau, surnommé "Imam Dalein" a été enlevé dans la nuit du mercredi 02 décembre 2020 aux environs de 00 heures à son domicile alors qu’il dormait. L’épouse d’Elhadj Mamadou Diallo que nous interrogé au téléphone explique que ce sont des gendarmes armés qui ont kidnappé son mari.

Madame Diallo Rabiatou nous a confié que ces hommes en uniforme ont fouillé toute leur maison à la recherche d’armes que son mari ne possédait pas. Elhadj Mamadou Diallo a été conduit manu-militari à la DPJ (Direction centrale de la police judiciaire), a-t-on appris auprès de ses proches.

« Ils sont venus frapper à la porte tard la nuit à 00 heures 28 minutes. J’ai sursauté du lit. Mon mari est venu ouvrir la porte qui était cadenassée. Ils sont rentrés à la maison, ils ont trouvé un daba que mon mari avait pour ses besoins. Ils ont rassemblé ça et mis dans leur véhicule. Ils ont fouillé toute la maison, même sous les matelas. Ils sont venus me trouver dans ma chambre, j’étais couchée presque déshabillé. Ils m’ont demandé de porter mes habits. Ensuite, ils ont demandé à ma fille qui était à côté de moi de soulever le lit ou nous étions couchées. Ils ont regardé sous le lit et fouillé toute la chambre. Ils n’ont rien laissé.

Ils étaient tous armés. Ceux qui étaient entrés dans ma chambre n’étaient pas cagoulés. Ce sont des gendarmes, ils étaient au nombre de deux dans ma chambre mais ils étaient venus en grand nombre garer leur voiture à notre domicile. Ils ont demandé à mon mari de sortir son arme. Mon mari a dit qu’il n’a pas d’arme parce qu’il est un imam. Ils l'ont ensuite embarqué dans leur pick-up pour une destination inconnue », a raconté Madame Diallo Rabiatou interrogée ce jeudi 03 décembre.

Selon des voisins, ce leader religieux surnommé "Imam Dalein" à cause de sa proximité avec l'opposant Cellou Dalein Diallo, se trouverait actuellement à la DPJ (direction de la police judiciaire) de Conakry.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14