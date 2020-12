COVID-19 : Dépistage massif des travailleurs, la Pharmacie Centrale de Guinée, s’en sort bien

En application des instructions de Monsieur le président de la République, le Pr Alpha, relatives au test massif des travailleurs des différents ministères du pays pour le dépistage de la Covid-19, l’équipe mobile de dépistage a posé sa valise ce Mardi 1er décembre 2020 à la Pharmacie Centrale de Guinée.

Une forte mobilisation des travailleurs par la Direction Générale a permis de faire un test pour la centaine de travailleurs que compte la centrale.

Sur l’ensemble des échantillons testés aucun cas de Covid-19 n’a été détecté.

‘’Incroyable’’. S’exclame l’un des agents de l’équipe de test. ‘’Partout où nous avons testé plus de 50 personnes, il y’a eu au moins un cas positif.’’

Selon les autorités de la Centrale d’Achat, ce résultat est le couronnement de la discipline observée à la Pharmacie Centrale de Guinée depuis le début de la maladie.

Pour le Directeur Général de la PCG, Dr Moussa Konaté, président de la commission logistique de la lutte contre la COVID-19, ce résultat n’est pas une surprise au regard des dispositions prises depuis le début de la maladie.

La désinfection des locaux de la centrale, l’installation des kits de lavage de main dans toute la cour, le lavage systématique des mains pour tous les travailleurs et visiteurs, la distribution des mêmes kits et des masques pour les familles des travailleurs et le voisinage de la PCG ainsi qu’une réglementation des visites, mesures en cours depuis la déclaration de l’épidémie ont permis de mettre les employés à l’abri de l’infection.

A ces dispositions s’ajoute surtout la mise en place par la Direction Générale d’une unité de production de solution hydroalcoolique pour en accroître la disponibilité et l’accessibilité aux citoyens. Tous les travailleurs de la PCG, sont dotés de ces solutions et les utilisent couramment en tout lieu. Telles sont les clés de cette situation encourageante à la centrale d’achat face à l’épidémie de la Covid-19.

Ces solutions produites par la Pharmacie Centrale de Guinée, reconnues très efficaces par plusieurs utilisateurs, peuvent être une arme efficace aujourd’hui dans la lutte contre cette deuxième vague de coronavirus dans le pays.

Ce bel exemple de la PCG-SA, nous oblige tous à renforcer les mesures de protection contre la Covi-19 pour en finir avec cette maladie.

« Coronavirus ne passera pas par la Pharmacie Centrale de Guinée ».