Conakry : JCI au chevet des démunis…

CONAKRY- Dans le souci de participer au bien-être des couches vulnérables et aux plus démunis, la Jeune Chambre Internationale (JCI), a fait un don de vivres et de fournitures scolaires à l’orphelinat de la cité de solidarité ce samedi 28 Novembre 2020, a constaté Africaguinee.com.

Dans cette quête de bienfaisance, la 11ème édition du projet ‘’ SOS Foyer 2020’’ a offert un présent composé essentiellement de fournitures scolaires, des sacs de riz, des bidons d’huile, du savon et plusieurs autres subsistances.

Dans son allocution, Safayou BAH, directeur projet ‘’ SOS Foyer 2020’’, a rappelé que cette action humanitaire est une détermination sans faille de la JCI à participer activement au bien être de la communauté.

‘’Aujourd’hui nous sommes à Conakry dans l’orphelinat de la cité de solidarité pour accomplir un devoir. Celui bien entendu de donner la possibilité aux enfants nécessiteux de s’épanouir afin qu’ils grandissent dans de bonnes conditions. C’est pour cette raison qu’avec ce don principalement composé de fournitures scolaires, qui dirais-je n’est pas des moindres viendra réduire un besoin pour la rentrée des classes de l’année 2020-2021 et on espère de tout cœur que les récipiendaires en feront bon usage dans la plus grande sagesse’’, a souhaité le directeur projet ‘’ SOS Foyer 2020’’.

Pour la présidente, de la JCI ‘’Conakry Tresor 2020’’, servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie.

‘’Je salue tout un chacun pour la réalisation de cette activité. Comme vous le savez, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. C’est dans ce sens que nous œuvrons à la réalisation de ce projet. Certes que nous ne pourrons pas satisfaire les besoins de tous les enfants qui sont dans cet orphelinat mais nous ferons en sorte d’aider les responsables d’ici à combler certains besoins. Nous espérons que ce don pourra réellement être utilisé à bon escient auprès des plus nécessiteux et pourrait réellement les satisfaire’’ a souhaité la présidente, de la JCI ‘’Conakry Trésor 2020’’, a indiqué Mariama Donkin Diallo

Au nom des récipiendaires, Fallaye camara de la direction cité solidarité a dit toute sa satisfaction. ‘’ C’est pour nous, le lieu de saisir cette opportunité pour reconnaitre la bienveillance des initiateurs de ce projet. Je remercie le directeur de ce projet et de sa commission pour la bonne collaboration’’ s’est-il satisfait, avant d’inviter d’autres ONG à emboiter le pas à la JCI Conakry Trésor.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13