Cellou a-t-il tourné la page? L'opposant entrevoit une candidature en 2026...

CONAKRY-L'ancien premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo s'est exprimé sur son avenir politique, bien qu'il continue de "revendiquer" une victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre. Dans un entretien accordé à RT France, l'opposant entrevoit une candidature en 2026.

"Bon, ça dépendra de mon parti s’il y a une élection digne de ce nom (…) Je garde ma popularité et ma crédibilité. Les Guinéens viennent de me le montrer en votant massivement pour moi et ce n’est pas évident qu’un opposant gagne dès le premier tour d’une élection présidentielle étant donné que Alpha Condé a mobilisé toute l’administration, tous les moyens appartenant à l’Etat pour organiser ces fraudes. Mais il n’a pas réussi à me battre dans les urnes. Bien entendu si mon parti me désigne comme candidat à la prochaine élection, pourquoi pas ? Je souhaite que Dieu me donne la santé pour pouvoir être présent à cette compétition et que celle-ci soit la bonne", a indiqué le chef de file de l'opposition.

Cellou Dalein Diallo a aussi réagi sur la lettre qu'Emmanuel Macron a adressée à Alpha Condé, lui souhaitant "plein succès". Le leader de l'UFDG a martelé qu'il n'y a pas d'amalgame à faire sur cette note : le dirigeant français n'a pas félicité son homologue guinéen.

"Emmanuel Macron a dit avec courage tout haut ce que les autres partenaires, les diplomates pensent tout bas. Il a fait preuve d'une honnêteté intellectuelle et de courage politique, c'est pourquoi je l'ai félicité. Maintenant je dois rappeler qu'il (Emmanuel Macron, ndlr) n'a pas félicité Alpha Condé. Le message qu'il lui a adressé, c'est pour lui souhaiter plein succès, mais il s'est abstenu de le féliciter alors que le message qu'il a adressé à Alassane Ouattara, il a bien dit : je tenais à vous féliciter et à vous adresser mes vœux de succès. Mais pour Alpha Condé, il n'y a que les vœux de succès, il n'y a pas de félicitation" a réagi l'opposant.

A suivre…

Africaguinee.com