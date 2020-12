Lettre de Macron à Alpha Condé : le camp de Cellou Dalein réagit...

CONAKRY- Les vœux de "pleins-succès" que Emmanuel Macron a adressés à Alpha Condé suscitent des réactions. Chez les alliés de Cellou Dalein Diallo, regroupés au sein de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), on perçoit cette note du dirigeant français comme une "injonction". Selon eux, les termes employés par Emmanuel Macron les réconforte dans leur position de défendre la démocratie.

"C’est une honte d’ailleurs parce que ce courrier ne donne que des instructions à Alpha Condé. Ce courrier démontre une fois de plus que la Guinée est en crises : économique, sociale, politique. On demande à ce qu’Alpha Condé prenne ses responsabilités. Il a déjà été interpellé le 20 Novembre dernier d’être le seul responsable de cette crise dangereuse, par Macron lui-même. Le président français l'avait intimé de résoudre cette crise par le dialogue et la réconciliation. Donc la lettre qui lui a été adressée est une forme d’instruction venant de Paris en terme de reformes dans la bonne gouvernance. On se dit que si une telle lettre est adressée à un chef de l’Etat, c’est grave", a expliqué Kéamou Bogola Haba.

Au lieu d'être félicité, Alpha Condé a reçu des "instructions", soutient le secrétaire exécutif de l'ANAD qui regrette que le régime de Conakry en quête de soutiens diplomatiques à travers le monde, brandit la lettre d'Emmanuel Macron comme un "trophée de guerre".

"Nous sommes confiants du soutien apporté à la démocratie. Que la France ait reconnu comme l’ANAD que le décompte n’a pas été bien fait et qu'il y a un doute sur la crédibilité de l’élection, vient plutôt nous réconforter dans notre position. Tout le monde voit comme nous, qu’Alpha Condé fait un forcing. Nous pensons néanmoins, quelque soit le soutien diplomatique que nous avons, quelque soit le soutien étranger que nous avons, le grand soutient que nous avons, c’est le peuple de Guinée", a dit Keamou Bogola Haba.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13