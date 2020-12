N'Zérékoré : fin tragique pour Amadou Sow et Madani Diallo…

NZEREKORE-Deux enfants ont péri dans un puits à Gonia dans la commune urbaine de Nzérékoré, ce mardi, 1er décembre 2020. Selon nos informations, les parents d’Amadou Sow (2 ans) et Madani Diallo (1 an), étaient absents quand les deux gosses ont chuté dans le puits. Les enfants auraient profité de l'inattention de leur nounou pour aller jouer autour du puits qui n’était pas fermé.

«J’étais allée faire du café pour leur déjeuner. Quand je suis rentrée dans la maison, à mon retour, je ne les ai plus trouvés. J’ai commencé à les chercher, mais je ne les voyais pas. C’est en ce moment que j’ai jeté coup d’œil dans le puits et je les ai trouvés au fond. J’ai directement crié en appelant au secours », témoigne en larme Kadiatou Sow, la petite de 11 ans qui avait la garde des enfants.

"J’étais au travail. On m’a appelé pour me dire qu’il y a des enfants qui sont tombés dans le puits. Je suis directement venu à la maison et j’ai trouvé des gens qui étaient là. On m’a dit que leurs mamans étaient au marché. Les enfants sont morts, on les a sortis du puits pour envoyer leurs corps à l’hôpital’’, confie Barry Alpha Ibrahima, un voisin qui habite dans la même cour que les victimes.

De retour à la maison, les parents des enfants étaient inconsolables. Ils n'ont pas pu témoigner.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

