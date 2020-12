INTEGRA : l’agriculture, un enjeu crucial pour l’insertion professionnelle durable des jeunes.

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, veille à proposer des formations professionnelles qui permettent aux jeunes de se spécialiser dans des secteurs qui recrutent. L’agriculture est l’un de ces secteurs porteurs et propose beaucoup d’opportunités d’emplois, notamment dans les zones rurales. Avec l’appui du programme, de nombreux jeunes ont pu entrer dans la vie active grâce aux nouvelles compétences acquises lors des formations et lancer leur propre entreprise dans l’agriculture.

Ces compétences innovantes et la modernisation des approches enseignée par le programme INTEGRA, permettent à la jeunesse rurale d’être bien formée et insérée durablement dans leur milieu. En leur proposant un accompagnement dans l’élaboration de leur projet agricole et en renforçant leurs capacités, INTEGRA permet de professionnaliser et d’élargir la production agricole, d'améliorer la qualité de la production, de la transformation et de la commercialisation.

L’agriculture, un levier pour l’insertion socioprofessionnelle durable des jeunes.

En découvrant le programme INTEGRA en 2019, Emmanuel Touoro a considérablement transformé sa situation personnelle et professionnelle. Malgré ses diplômes universitaires et son expertise en finance, ce jeune de trente-deux ans n’a pas pu trouver de travail dans le secteur bancaire guinéen. En novembre 2019, il participe à un atelier INTEGRA organisé à N’Zérékoré, au cours duquel des formateurs et des experts ont discuté des possibilités existantes en matière d’agriculture et d’entrepreneuriat dans la région.

Au cours des mois suivants, Touoro a travaillé pour faire de son rêve une réalité et il est maintenant le fier propriétaire d'une ferme où il cultive du gombo, du maïs, du concombre et des piments. Il emploie actuellement trois jeunes à temps plein pour aider aux activités quotidiennes de la ferme et offre également des possibilités de travail à plus de vingt jeunes pendant la haute saison de récolte.

Pour Touoro, l'atelier a enrichi les compétences qu'il avait développées dans l'agriculture. Il souhaite aujourd’hui créer un village agricole avec la capacité d'employer plus d’une centaine de personnes : « Au moment où je suis tombé sur INTEGRA, j'ai réalisé que pendant toutes ces années, je rêvais de ma vie au lieu de la vivre. Le programme m'a fait réaliser que j'avais en moi le potentiel nécessaire pour rebondir », explique Touoro.

Le jeune agriculteur entend augmenter son potentiel de production et de vente et devenir une source d'inspiration pour les jeunes. « J’ai trouvé ma passion, et si à travers elle je peux contribuer au succès de la jeunesse africaine, ce serait un honneur », déclare Touoro. « INTEGRA est l'un des rares programmes accessibles à N’zérékoré. Avant, je passais mes journées à m'inquiéter, aujourd'hui je fais quelque chose que j'aime. Les ateliers m'ont beaucoup apporté, ces formations m'ont aidé à transformer un rêve enfoui en une passion exploitable »

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

