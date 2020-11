Zénab Nabaya Dramé " J'ai décidé de saisir la Justice..."

CONAKRY-Accusée de détournement d'un montant de 200 milliards de francs guinéens, la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, Zénab Nabaya Dramé, a annoncé ce lundi 30 novembre 20, qu'elle va saisir la justice.

Chers concitoyens,

Je ne peux accepter d'être accusée et condamnée dans une campagne publique de dénigrement délibérée et assumée, déclenchée par un article paru sur un site d'informations. J'ai donc décidé, moi-même, de saisir la justice pour réparer certes l'énorme préjudice que j'ai subi avec les miens, mais aussi pour me rétablir dans mes droits, surtout pour préserver mon honneur, celui du gouvernement auquel j'appartiens ainsi que l'image de marque de notre pays.

Mon avocat, Me Dinah Sampil, fera les diligences nécessaires. Convaincue de mon innocence, il revient désormais à mes détracteurs d'apporter toutes les preuves des graves accusations portées contre moi, afin d'édifier la justice et l'opinion publique.

Mais, avant, je remercie tous pour le soutien et la solidarité exprimés dans l'épreuve que je traverse d'une grande injustice et cruauté gratuite. Dieu est Amour, Vérité et Justice.

A suivre…

