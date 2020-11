Violée puis assassinée : la fin atroce pour la jeune Mariama Bobo Diallo...

LABE-Mariama Bobo Diallo (15ans) a connu une mort atroce ! Cette jeune fille qui faisait la 9ème année, a été violée avant d'être assassinée par ses bourreaux. Son corps a été retrouvé, enveloppé dans des draps, jeté dans un endroit isolé au secteur Maléya dans le quartier Daka 2, commune urbaine de Labé.

La découverte macabre intervenue le jeudi 26 novembre, a provoqué une vive consternation. Dans la nuit de son assassinat, explique sa tante, elle l'avait laissé avec ses filles au lit avant d'aller se coucher. Sous le choc, Adama Hawa Diallo revient sur les circonstances dans lesquelles elle a appris la triste nouvelle.

« Elles ont veillé ici jusqu’aux environs de 22 heures, comme ma sœur a voyagé pour Donghel Sigon ma fille a dit qu’elle part dans leur maison pour passer la nuit avec la jeune victime. A 7 heures, un jeune est venu ici pour acheter des fagots de bois (…). J’ai demandé à ma fille d'aller réveiller sa cousine, mais elle n’était pas à l’intérieur de la chambre. On a cru qu’elle était partie acheter des condiments comme d’habitude. Quelque temps après, une de ses copines est venue en courant, elle m’a demandé si Mariama Bobo est là. Je lui ai dit non. Curieuse j’ai demandé à sa sœur Fatimatou, si elle a passé la nuit ici, elle m’a dit non. La fille nous a dit qu’elle a été retrouvée assassiné", explique la tante de la victime.

Orphelin de père, la victime vivait avec sa mère qui était en déplacement. Sur son corps couvert de sang, on pouvait apercevoir des traces de plaie au niveau coup. Les enquêtes ont révélé que la jeune fille a été violée avant d'être tuée d'une balle. Les services de police ont mis aux arrêts deux jeunes. Mais la tension ne faiblit pas. Une foule aurait investi une concession ce samedi, dans laquelle se trouverait l'un des complices du meurtre.

Dossier à suivre…

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com