Mort atroce de Bobo Bah à Sinta: "Son assassin a percé ses yeux…", témoigne sa mère

TELEMELE-Un adolescent a été tué dans des circonstances atroces dans la sous-préfecture de Sinta (Télémélé). Mamadou Bobo bah, 14 ans a assassiné par un jeune nommé Madou, selon la maman de la victime. Le crime a eu lieu le vendredi 27 dans la soirée, mais c’est dans la matinée de ce samedi 28 novembre que le corps du jeune élève, gisant dans une mare de sang a été retrouvé par des villageois accompagnés d'une équipe des agents des forces de l’ordre. La maman du défunt que nous avons interrogé nous a raconté comment son fils a été tué.

« C’est le vendredi matin qu’il est venu chercher mon fils, je n’étais pas là car ce jour a coïncidé à mon jour de voyage à Télémélé. Ces derniers jours, très souvent ce monsieur demandait à mon fils de l’accompagner pour chercher des pièces de rechange. Mais mon fils lui répondait en disant d’attendre mon retour. Le vendredi, le jour de mon retour, il est venu supplier mon fils de l’accompagner pour le même programme. Une demande que mon fils a acceptée volontiers. Finalement ils sont partis.

A 15heures, j’ai demandé où est parti mon fis, ils m’ont dit qu’il a accompagné quelqu’un mais ils ne sont encore revenus. Comme il se faisait tard, on ne l’a pas vu, on a appelé mais son numéro ne passait pas. On a ensuite le monsieur qu’il était parti accompagner. Lequel nous a dit qu’il s’était séparé de l’enfant depuis le matin et qu’ils n’étaient pas ensemble. On a continué à l’appeler mais finalement il ne décrochait plus. Les gens se sont mobilisés et se sont mis dans la brousse pour le rechercher.

Entretemps, il se trouvait qu’il y a eu des gens qui ont aperçu le monsieur sur la route, il était venu chercher un mécanicien moto pour aller le dépanner en brousse, c’était vers 21 heures. Quand lui et le mécanicien ont bougé pour aller là où se trouvait la moto de mon fils qu'il avait déjà tué, il a demandé au mécano d’éteindre ses phares. Suite à cela le mécanicien a eu des soupçons sur le monsieur. Il est revenu au village pour expliquer ses soupçons. (…) Le matin du samedi, les citoyens du district en compagnie de la sécurité se sont mobilisés pour aller au domicile du jeune qui a déplacé mon fils, parce que nous sommes voisins. Suite à la pression, c’est ainsi qu’il nous a conduit là où il a tué Mamadou Bobo, mon fils. Il a indiqué aux agents que c’est sur la route de Pelloun qu’il l’a assassiné et qu’il l’a recouvert des feuilles d’arbres. Les gens se sont rendus à cet endroit, ils ont trouvé le corps de mon fils, il a percé ses yeux et l’a poignardé à plusieurs endroits du corps », témoigne Marima Céré Camara, mère inconsolable.

La victime était élève et devrait faire la 7ème année lors de la rentrée scolaire prochaine. « Il y a juste quelques jours que mon fils est rentré de Conakry. C’est là-bas où il a fait les vacances. Il s’était préparé pour la rentrée scolaire en achetant des fournitures scolaires qu’il a laissées dans ma maison » ajoute-t-elle.

Mariama Ciré demande aux autorités de rendre justice suite à l’assassinat de son fils pour plus jamais que cela n’arrive à d’autres. Interrogé par Africaguinee.com, un activiste de la société civile a indiqué que le présumé meurtrier de Mamadou Bobo ne serait pas seul. Il s’agirait d’un gang bien organisé qui opèrerait dans plusieurs localités. Pour l’heure, nous n’avons pas pu à avoir la version de la gendarmerie qui a mis main sur l’auteur présumé de ce meurtre.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 610-02-09-39