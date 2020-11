Mines : le Gouvernement se fixe un nouvel objectif...

Classée deuxième producteur mondial de bauxite devant la Chine et derrière l'Australie, selon une récente étude de la Banque Mondiale, la Guinée compte aller plus loin.

Les autorités du pays se fixent un nouvel objectif : Celui d'atteindre les 100 millions de tonnes par an, alors que la production annuelle est passée de 59,6 millions de tonnes en 2018 à 70,2 millions de tonnes en 2019.

Depuis 2015, la bauxite a connu un boom sans précédent avec l'arrivée de nouvelles compagnies minières comme la SMB et GAC.

Selon le ministre guinéen des mines et de la géologie Abdoulaye Magassouba, l'objectif désormais, c'est d'atteindre les 100 millions de tonnes par an, en diversifiant encore plus la production minière et la transformation.

Alpha Condé déclarait il y a deux ans qu'il a décidé que la Guinée va devenir le premier producteur de bauxite comme l’Arabie Saoudite et le premier producteur de pétrole.

A suivre…

