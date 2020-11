Incendie au marché de Faranah: des jeunes profitent du "chaos" pour voler la victime…

CONAKRY-Un incendie d’origine inconnue s’est déclaré au grand marché de la commune urbaine de Faranah. Le feu a été constaté dans une boutique dans la soirée du samedi 28 novembre, dans les environs de 19 heures. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Les pertes sont estimées à plus de 300 millions GNF. Informés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux pour venir éteindre le feu, mais en vain. Profitant du chaos, des jeunes ont saisi l'occasion pour voler le peu de marchandises épargnées et disparaître avec.

Le capitaine Jerôme Delamou, commandant adjoint de la protection civile de Faranah explique : " Nous sommes venus trouver que la motopompe de nos agents est en train de travailler. Sur le coup, le chauffeur m'a dit qu'ils ont coupé le tuyau et que c'était impossible d'intervenir. Puisque c'est le tuyau-là qui nous permet d'éteindre le feu. Sans ce tuyau nous n'avions pas d'autres solutions. Pour éviter la colère qui grondait et pour ne pas être pris à partie par la population, j'ai demandé aux agents de retourner à notre base. Immédiatement, j'ai appelé le maire pour l'expliquer la situation”, a expliqué capitaine Jerôme qui lance un appel aux populations.

“Je vais dire aux populations que notre travail c'est nous qui savons comment faire. Quand il y a un incendie quelque part ils n'ont qu'à nous laisser faire notre travail. Depuis qu'on est venu à Faranah ici c'est la première fois qu'on dit que nous n'avons pas pu éteindre le feu à cause du comportement des certains citoyens”, a-t-il déploré.

Le feu a été maîtrisé grâce au concours des citoyens. Certains asphyxiés par la fumée ont été conduits à l'hôpital régional. Par la suite, les jeunes ont érigé des barricades sur la route empêchant ainsi la circulation des véhicules sur la corniche pendant plusieurs heures. Selon la victime, Mohamed Diaby vendeur de matériels de construction, l'incendie s'est déclaré dans sa boutique alors qu'il avait fermé.

“Vers 19h, alors que j'étais en train de prier, on m'a informé que ma boutique a pris feu. Je ne sais pas comment cet incendie s'est déclaré. Des personnes sont venues me dire que c'est un court-circuit alors qu’il n'y a pas de courant dans ma boutique. C'est les voisins qui en ont de l’électricité. Pour le moment, je ne peux rien dire sur l'origine de l'incendie. Une grande partie de mes marchandises ont été emportées par des voleurs. Le reste a été consumé par le feu. L'incendie a commencé par le plafond avant de consumer mes stocks. La perte est estimée à plus de 300 millions de GNF”, a-t-il indiqué.

EDG décline toute responsabilité. “Ce n’est pas EDG qui a causé l'incendie parce que le quartier Marché en plus de 2 autres quartiers, est isolé depuis 1 mois à cause de la panne du transformateur. C'est hier, vers 06h que j'ai réceptionné les 3 transformateurs. Nous avons commencé à les installer, mais les travaux n'ont pas encore fini”, a précisé le directeur de L'EDG de Faranah, Karifa Sylla.

Depuis Faranah, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com