Guinée: Les soutiens de Cellou élargissent leur champ de revendications...

CONAKRY-Les soutiens de Cellou Dalein Diallo viennent d'élargir leur champ de revendications. Alors qu'il revendiquait jusque-là le respect de la vérité des urnes du scrutin du 18 octobre 2020, la libération des prisonniers politiques et la justice pour les victimes de la répression, le couple "UFDG-ANADA", a dévoilé de nouvelles réclamations.

Bien que ses précédents appels à la mobilisation aient été très moyennement suivis, l'opposition n'entend pas capituler. Cellou Dalein Diallo et ses alliés appellent les populations du grand Conakry à continuer les manifestations en observant une journée ville morte le jeudi 03 décembre 2020.

Outre les revendications contenues dans sa plateforme initiale (respect de la vérité des urnes, libération des prisonniers politiques etc), le couple UFDG-ANAD exige désormais l’arrêt des expropriations et persécutions des opérateurs économiques nationaux, le remboursement immédiat et intégral des "sommes détournées" dans les ministères de l’enseignement technique et professionnel, de l’agriculture et de la santé, ainsi que l’arrêt des intimidations et menaces orientées contre les journalistes d’investigation qui ont révélé ces détournements.

"Après le 03 décembre, de nouvelles actions déjà envisagées seront annoncées. Pas de recul !", préviennent les opposants.

A suivre…

Africaguinee.com