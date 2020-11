Crise guinéenne : Général Konaté "souhaite" l'implication de la France…

CONAKRY-Le Général Sékouba Konaté, tente de jouer sa partition dans la résolution de la crise guinéenne, depuis Paris où il vit. Selon nos informations, l'ancien président de la Transition souhaite que les autorités Françaises s'impliquent davantage sur le cas de la Guinée, empêtrée dans des crises endémiques.

Le Général Konaté a rencontré des personnalités politiques françaises auxquelles il aurait exprimé des "inquiétudes". C'est le cas du Sénateur Jean-Yves Leconte, Président délégué pour la Guinée du groupe d’amitié sénatorial France/Afrique de l’Ouest.

"Compte tenu de la situation, il est venu me voir tout en demandant que la France s’implique afin que l’ensemble des acteurs guinéens puissent dialoguer pour trouver une sortie de crise", a confié à Africaguinee.com le sénateur.

En Guinée, le dialogue est totalement coupé entre le pouvoir et l'opposition. Au lendemain de sa réélection, Alpha Condé a tendu la main à ses opposants, mais aucun cadre n'a encore été défini pour matérialiser cette ouverture. La tension s'est cristallisée ces derniers temps autour de l'arrestation de cinq figures de l'opposition, alors que les violences postélectorales ont fait près de 50 morts et des centaines de blessés.

"Plus personne ne se fait d’illusions sur le comportement d’Alpha Condé depuis un an. Il a finalement fait élire une Assemblée Nationale au mois de Mars dans des conditions qui ne permette plus à celle-ci d’être représentative de quoi que ça soit. Il a changé la constitution pour des raisons qui étaient totalement liées à son souhait de 3ème mandat", explique le sénateur français.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112