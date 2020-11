Passage des forces de l'ordre à la ferme de Dioumaya: Près de 100 poules volées...

DUBREKA-Plusieurs volailles manquent à l'appel après le passage des forces de l'ordre à la ferme Malaisie, appartenant à l'opérateur économique Alsény Dalaba Barry.

Ces agents avaient été déployés sur les lieux pour s'assurer de l'exécution de la décision du gouvernement de récupérer cette ferme avicole.

Après moult tractations, les autorités ont accordé un "moratoire" de deux mois à Elhadj Alsény Barry pour lui permettre de se réinstaller ailleurs.

Sauf qu'après un contrôle effectué par la gérant de la ferme après le départ des agents, il a été constaté que près de cent volailles manquent à l'appel.

"Quand ils sont venus le lundi 23 novembre, on connaissait le nombre, mais avant qu'ils ne partent le mercredi 25 à 12h, on avait déjà signalé au commissaire central qu'il y avait des poules qui manquaient. Maintenant après avoir fait le constat on a trouvé à peu près que 90 poules manquaient à l'appel", a confié à Africcaguinee.com le gérant de la ferme.



Boubacar Diallo annonce que des enquêtes sont en cours. " Nous allons porter plainte", a-t-il déclaré

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com