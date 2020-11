Ouverture des classes et Covid19: Qu'envisagent les autorités de l'Education?

CONAKRY-Le 1er décembre 2020, les élèves reprendront le chemin de l'école alors que l'épidémie de Coronavirus est toujours présente en Guinée. Face à cette situation, le ministère de l'éducation nationale annonce des mesures pour éviter tout risque de propagation de la maladie en milieu scolaire.

Interrogé par Africaguinee.com, le Directeur national de l’enseignement secondaire a annoncé, que des dispositions relatives à la sensibilisation de tous les acteurs sont prises. Les enfants sont déjà préparés au lavage des mains, le port des bavettes et la distanciation physique. Les différents établissements seront dotés en kits sanitaires.

« Le relâchement des mesures barrières au niveau des populations ne serait pas constaté dans les écoles. Tous les encadreurs et enseignants sont déjà avertis, toutes les dispositions sont prises à cet effet (…) On a fait une planification et on espère que les gens vont respecter les consignes qui vont être données. Le reste c’est un travail au quotidien. Dans les familles, les parents doivent comprendre qu’ils ont un rôle à jouer », a déclaré Abdoulaye Diarougha Diallo.

Il assure que toutes les mesures sont prises pour l'ouverture des classes le 1er décembre. reste maintenue.

« L’ouverture aura lieu comme prévue le 1er décembre. On a déjà fait des réunions avec toutes les Directions préfectorales de l’éducation (DPE) du pays. On a demandé à tout le monde de s’apprêter pour l’ouverture et des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation de la COVID", précise ce responsable de l'Education.

A date, ajoute M. Diallo, sur les 5 communes de Conakry c'est seulement dans la commune de Dixinn et Kaloum où l'ANSS (agence nationale de sécurité sanitaire) n'a pas encore achevé les tests PCR chez les enseignants.

Bah Aїssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14