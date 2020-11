Guinée: Vers la création d'une nouvelle structure de contrôle des finances…

CONAKRY- Afin d’améliorer la qualité de la gestion des finances publiques, Alpha Condé envisage de mettre en place dans les plus brefs délais une structure chargée de renforcer le contrôle sur la passation et la gestion des marchés publics.

Selon nos informations, cette volonté s'inscrit dans le cadre de son mot d’ordre « Gouverner autrement ». Le chef de l'Etat a instruit le Ministre de l’Economie et des Finances à identifier des bailleurs de fonds et institutions internationales susceptibles d’accompagner un programme de formation soutenu en faveur des responsables de passation des marchés publics.

Les départements en charge des Finances, du Plan et du Budget ont reçu des instructions en vue de permettre en Décembre prochain, le bouclage du Programme en cours avec le Fond Monétaire International (FMI), par une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques. Le but visé est de réduire de manière drastique, le déficit du Trésor public vis-à-vis de la Banque Centrale.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113