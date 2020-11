Rabiatou Sérah : "J'adresse mes vives félicitations au Pr Alpha Condé…"

CONAKRY-Elle ne s'était jusque-là pas exprimée publiquement sur le sujet. Hadja Rabiatou Sérah Diallo, la présidente du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) vient de féliciter le président Alpha Condé, réélu pour un nouveau mandat "controversé" de six ans.

C'était lors de la clôture de la deuxième session ordinaire du conseil économique, social, environnemental et culturel ce jeudi 26 novembre à Conakry. A cette occasion, Hadja Rabiatou Sera, a adressé au nom de son institution, ses "vives félicitations" au président de la république suite à sa réélection au compte du premier mandat de la quatrième république.

« La Guinée a connu le 18 octobre dernier, l’élection présidentielle qui a porté le Pr Alpha Condé comme président de la république pour une nouvelle mandature. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel voudrait, par ma voix saisir cette opportunité pour adresser une fois encore ses vives félicitations au président de la République pour cette élection. Notre institution affirme sa volonté de collaborer comme toujours avec lui sur les réformes à envisager en faveur de la nation guinéenne toute entière » a déclaré Hadja Rabiatou Serah Diallo.

L'ancienne Syndicaliste indique que lors de sa deuxième session, le CESEC a mené plusieurs activités sur le plan national et international en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie au covid-19 et la crise politique sociopolitique qui a secoué le pays après le scrutin présidentiel du 18 octobre.

« La plus grande activité du CESEC en cette période d’intersession a été l’organisation d’une vaste campagne de sensibilisation qui a touché toutes les cinq communes de la capitale guinéenne. L’objectif était de discuter et surtout de sensibiliser sur les enjeux de la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. Cette initiative a été appuyée par la commission électorale nationale indépendante (CENI) qui est l’organe en charge de l’organisation des élections en République de Guinée.

Nos échanges avec les maires, les responsables communaux, les chefs de quartiers et les forces de l’ordre ont porté principalement sur la promotion de la paix et du vivre ensemble avant, pendant et après l’élection présidentielle. L’autre message prôné s’inscrivait dans le cadre de la sensibilisation sur la pandémie Covid-19 qui continue de sévir dans notre pays. Les conseillers des délégués à cette tâche ont profité pour attirer l’attention des acteurs communaux et les populations sur les mesures d’hygiène et les gestes barrières à adopter en cette période de crise sanitaire » a expliqué Hadja Rabiatou Serah Diallo.

Sur le plan international, le conseil économique, social environnemental et culturel a continué ses collaborations avec les institutions internationales partenaires comme l’Union Economiques et Sociaux et institutions similaires membres de la francophonie (l’UCESIF), l’Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (l’AICESIS) et l’union des conseils économiques et sociaux de l’Afrique (l’UCESEA), a précisé la présidente du CESEC.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28