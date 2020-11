Logistique urbaine : le programme INTEGRA déploie une formation pour 50 bénéficiaires

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a organisé la semaine passée son troisième atelier sur la logistique urbaine. INTEGRA vise ainsi à doter les jeunes bénéficiaires de compétences clés sur les concepts et bonnes pratiques dans la logistique urbaine, qui est un secteur en pleine expansion. En effet, la logistique urbaine crée de nombreuses opportunités d’emplois notamment dans le transport, la livraison, le service client, la sécurité et la communication. Il représente un enjeu majeur pour la croissance et le développement durable du pays.

C’est dans ce cadre que Aichatou Diallo a participé à cet atelier. Cette formation en ligne lui a permis de comprendre les stratégies logistiques du dernier kilomètre, considéré comme un véritable vecteur de création d’emplois pour les jeunes. « Il faut respecter les délais donnés, et avoir une bonne communication avec le client. Et n’oublions pas qu’au-delà du service, l’humain compte, donc souriez » explique-t-il.

Aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la logistique urbaine demeure porté sur la mutualisation des ressources de livraison. Cette mutualisation devient nécessaire grâce au développement de l’e-commerce et de l’augmentation des livraisons urbaines dans les ménages. L’impact attendu des nouvelles formes de déplacements en ville (en particulier celui du drive) oblige à une tout autre attitude avec des formes de livraison adaptées.

Le programme INTEGRA contribue à amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne, notamment à travers le renforcement de l’offre de formation professionnelle, l’amélioration des infrastructures économiques, la création d’emplois durables et la promotion de l’entrepreneuriat. À travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes guinéens qui seront accompagnés.

