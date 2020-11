La joie à Bossou: Fanley a donné naissance à un petit chimpanzé, son baptême se prépare…

LOLA- C’est la joie mêlée d'un grand "ouf de soulagement" à Bossou. Fanley vient de donner naissance à une femelle. Les chimpanzés de Bossou ont un aspect comportemental très particulier qui les rapproche de l'homme.

Au nombre de 7, les primates de Bossou ne font pas l’inceste et ont horreur de l'homosexualité, selon des scientifiques qui les observe. Depuis longtemps, ils sont menacés d’extinction. Et cela, en raison de la pression des activités de l’homme. Cette espèce animale protégée, vit dans la colline de Gban, circonscrite par l’Institut de Recherche Environnementale de Bossou.

Ces Chimpanzés ne s’accouplent pas entre eux, s’il s’agit de père et fille, mère et fils, frère et sœur. Un facteur qui serait à la base de la menace de leur disparition. C'est pourquoi aujourd'hui, la naissance d’un petit chimpanzé redonne espoir et suscite une joie immense chez les environnementalistes. Elle a été constatée à partir du 14 novembre 2020.

« Pour nous c’est vraiment un sentiment de joie, mais aussi d’espoir. Parce que les chimpanzés sont dans un état critique. Il n’y a que 7 individus dans le groupe. Alors s’il y a une naissance, ça vient augmenter le nombre et nous donner l’espoir, que le groupe va pouvoir survivre. Surtout qu’avant-hier, on a réussi à confirmer le sexe du bébé, c’est une femelle. Donc ce qui nous réjouit davantage », a lancé Docteur Aly Gaspard Soumah, Directeur Général de l’institut de Recherche Environnementale de Bossou.

A Bossou, les chimpanzés sont considérés comme la réincarnation des ancêtres du village. Les villageois les considèrent comme leur grand parent. Ce qui fait qu’ils sont très liés aux hommes. Les préparatifs pour le baptême de ce nouveau-né sont en cours.

‘’On a envisagé d’organiser une cérémonie de baptême parce qu’ici comme à l’accoutumée chaque chimpanzé qui nait, reçois un nom de baptême conformément à sa lignée maternelle. C’est-à-dire qu’il y a une lettre alphabétique pour une lignée maternelle. Donc tous les enfants d’une même mère, ont le nom qui commence par la même lettre alphabétique. On envisage de faire cela, quand on aura les fonds à disposition, nous allons décider du jour et on va informer nos partenaires, la notabilité, les autorités locales, pour donner un caractère tout à fait particulier à l’évènement’’, a-t-il dit avant de poursuivre.

« Ici les chimpanzés sont considérés comme la réincarnation des ancêtres du village. Donc les villageois sont très liés aux chimpanzés. Ils ne les tuent pas, ils ne les mangent pas étant leurs grands-parents. Ce sont eux-mêmes qui ont conservé les chimpanzés, sur plusieurs générations, bien avant l’arrivée de la recherche et de la conservation », a ajouté l'environnementaliste.

Aux dires du scientifique, l’isolement du groupe de Bossou ferait partie des menaces de disparition de la classe de ces animaux très particuliers. De nos jours, un corridor est en cours de construction, pour permettre la migration des animaux dans les deux sens. Du côté de Bossou à ceux du grand Mimba.

« Nous sommes en train de lutter pour éviter leur extinction. Pour cela, on a envisagé de bâtir un corridor de migration, parce que l’une des causes de la réduction du groupe, c’est l’isolement du groupe de Bossou. On a une forêt de 320 hectares, mais qui est entourée de toute part, par la savane. Donc pour lutter contre cet isolement géographique qui est en train de conduire à un isolement génétique, nous essayons de bâtir un couloir de migration, qui consiste à planter des arbres, sur une superficie de 250 hectares, afin de relier le bloc forestier de Bossou, au bloc forestier du grand Mont Nimba. Ça c’est la disposition envisagée qui est d’ailleurs en cours. Si vous prenez cette année 2020, l’IREB a planté 11 hectares de plantation forestière et à l’heure où je vous parle, nous avons 26200 plantes de pépinières, qui vont être plantées l’année prochaine. Nous espérons qu’avec ce couloir de migration, les animaux vont pouvoir se déplacer dans les deux sens aussi. Aussi bien les chimpanzés que d’autres mammifères », soutien Docteur Aly Gaspard Soumah.

A signaler que la mère du petit chimpanzé s’appelle Fanley. Elle a fait un premier chimpanzé mal qui s’appelle Fanwah qui a de nos jours 8 ans.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43