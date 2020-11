Guinée : Cellou Dalein ouvre un nouveau front contre le régime Condé…

CONAKRY- L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo est sur plusieurs lignes de front ! L'ancien premier ministre vient d'engager une action en justice contre le régime d'Alpha Condé.

Face à l'occupation de ses bureaux et du siège de son parti, le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a décidé d'ouvrir une nouvelle bataille judiciaire contre trois importants départements ministériels.

Cellou Dalein Diallo a commis un collectif d'avocats pour porter plainte contre les ministères de la Défense, de la Sécurité et de la protection civile ainsi que celui l’Administration du Territoire de la Décentralisation. Par cette action, il proteste contre la fermeture des bureaux et du siège de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), et espère être rétabli dans ses droits. La plainte a été déposée ce jeudi 26 novembre au TPI de Dixinn.

« L’Ufdg vient d’ouvrir un autre front à cause de la fermeture de son siège et de son bureau. On a saisi le tribunal de Dixinn pour qu’il ordonne la réouverture des bureaux du parti », nous a confié Me Salifou Béavogui au bout du fil.

Les bureaux et le siège de l'UFDG avaient été fermés en octobre dernier après une perquisition opérée par les forces de l'ordre, dans la foulée de la revendication de la victoire de Cellou Dalein Diallo, à l'élection présidentielle. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires officiels, les bureaux et le siège ont été libérés puis occupés à nouveau par une brigade mixe de gendarmes, de policiers et de bérets rouges.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023