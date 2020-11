Énergie: Les Émirats-arabes-unis inaugurent le site de dispatching de Guinée

CONAKRY —L’axe de coopération Conakry-Abu Dhabi se renforce davantage, à travers des actions concrètes. Fruit de la coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et la République de Guinée, le site de dispatching national de Guinée, située à la Tannerie dans la commune de Matoto, a été inauguré ce 25 novembre 2020.

Lancé il y a trois ans par le président de la République, le Pr Alpha Condé, le site a été inauguré par une importante délégation venue des Émirats arabes unis pour la circonstance et madame la ministre de l’Énergie. Situé dans la commune de Matoto, dans la banlieue sud de la capitale, le site de dispatching est un centre de distribution, d’interconnexion des réseaux des systèmes énergétiques et de contrôle du courant électrique de Guinée. Ultra moderne, il a été financé en grande partie par le fonds pour le développement d’Abou Dhabi à plus de 13 millions de dollars.

A cette occasion, le chef de la délégation des Émirats arabes unis, Khaled AI Rashedi, s’est dit très heureux d’assister à l’inauguration de cette infrastructure dont le financement a été offert, en grande partie, par son pays.

« C’est un agréable plaisir pour moi d’être parmi vous ce jour pour l’inauguration de cet immeuble offert par l’État des Émirats arabes unis et Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis. C’est la preuve d’une bonne relation d’amitié entre les Émirats arabes unis et la République de Guinée », a déclaré le chef de la délégation, Khaled AI Rashedi.

« Je remercie les autorités guinéennes ainsi que le fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour leur contribution au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Cet immeuble aura un rôle important dans l’électrification de la Guinée surtout en cette période. Je suis sûr que l’État guinéen va utiliser cet immeuble à bon escient », a-t-il ajouté.

Le coût de réalisation de cet immeuble s’élève à treize millions de dollars américains issus du fonds d’Abou Dhabi pour le développement. Le chef de la délégation promet que l’État des Émirats arabes unis continuera à aider la République de Guinée dans tous les domaines de développement.

De son côté, la ministre de l’Énergie a tout d’abord exprimé dans son discours toute sa reconnaissance à l’endroit du chef de l’État Alpha Condé et à son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed, prince héritier des Émirats arabes unis.

« Nous remercions les autorités des Émirats arabes unis pour le financement de cet ouvrage à hauteur de plus de 13 millions de dollars pour accompagner son excellence monsieur le président de la République dans l’accomplissement de ses projets d’électrification, dans le cadre de l’amélioration des services en faveur des populations » a déclaré la ministre Bintouraby Yattara.

Le dispatching qui a fait l’objet de remise ce mercredi 25 novembre 2020, est le fruit de la coopération entre les Émirats arabes unis et la République de Guinée à travers son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al et le Pr Alpha Condé président de la République. Il s’inscrit dans le cadre des réformes et modernisations entreprises dans le secteur de l’Énergie, a rappelé la ministre.

« Nous sommes heureux de constater la fin des travaux comme annoncé. Ils ont consisté à la réalisation du bâtiment principal et ses annexes, la fourniture et l’installation du bâtiment et la formation du personnel », a détaillé la ministre de l’Énergie.

Ce dispatching national est le premier du genre dans le système électrique guinéen. Il vient en temps opportun et servira de zone de réglage pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, selon madame Bintouraby Yattara. Mieux, il va faire de la Guinée un carrefour d’échange d’énergie, a précisé la ministre de l’Énergie.

Le Directeur général de la société Électricité de Guinée (EDG) a quant à lui mis en exergue l’importance de ce dispatching national dans le cadre de la gestion et la distribution de l’énergie ainsi que l’interconnexion des systèmes énergétiques au niveau de la sous-région, pour son entreprise.

« La mise à disposition de ce dispatching national à EDG permettra à l’entreprise de passer un palier dans la numérisation de ses installations, ainsi que les objectifs suivants : coordonner la gestion optimale de production, de transport de l’énergie ainsi que permettre un système interconnecté. Ceci permettra aussi de favoriser l’intégration du système électrique guinéen au système d’échange d’énergie dans la CEDEAO », a expliqué M. Bangaly Mathy.

Il faut rappeler que les travaux de réalisation de ce centre ont été lancés en 2017 par le président Alpha Condé. Le coût de la réalisation a été financé d’une part par le budget national de développement de la Guinée, d’autre part par le fonds d’Abou Dhabi pour le développement.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664-72-76-28