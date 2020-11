Conakry : un gendarme arrêté pour le "meurtre" de... sa femme nourrice

CONAKRY- Fodé Conté, le gendarme suspecté d’avoir battu à mort son épouse, M’balia Soumah a été arrêté, ce jeudi 26 novembre 2020 par la Brigade de Recherche de Matam et placé en garde-vue.

Joint au téléphone par Africaguinee.com, Me Salifou Béavogui, l’avocat de la famille de feue M’balia Soumah, a confirmé l'information et a déclaré que l’arrestation du suspect constitue un ouf de soulagement pour ses clients.

« Depuis hier, la famille a un ouf de soulagement. Finalement, une enquête sérieuse est ouverte consécutivement à l’interpellation du suspect qui n’est autre que le conjoint de Mme M’balia Soumah, la victime. Aujourd’hui, la famille est animée d’un sentiment de justice. Elle souhaite que justice soit rendue dans le cadre d’une enquête juste, équitable et qu’une autopsie soit autorisée par la justice pour connaître les circonstances et établir la cause réelle sur la disparition de leur regrettée. Le suspect a été interpelé par la Brigade de Recherche de Matam. Il a été interrogé et même placé en garde-vue», a expliqué Me Salifou Béavogui.

A suivre…

Bah Aїssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14